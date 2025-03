Invincible 4: I fan sognano Jon Bernthal e Ron Perlman come doppiatori di Thragg

In attesa della quarta stagione di Invincible, i fan stanno animando il dibattito su chi potrebbe essere la voce perfetta per Thragg, uno dei più potenti e temibili Viltrumiti della serie animata.

Le speculazioni hanno preso il via dopo che Robert Kirkman, creatore dello show, ha rivelato in un'intervista a Variety di aver già selezionato un attore "straordinario" per il ruolo. Questo ha scatenato le ipotesi dei fan, che hanno iniziato a fare nomi importanti per il doppiaggio del personaggio.

Nel mondo di Invincible, Thragg è considerato il Viltrumita più potente, appartenente alla stessa razza aliena di Omni-Man (Nolan Grayson). Il personaggio è uno degli antagonisti principali della serie a fumetti Image Comics, scritta da Kirkman e disegnata da Cory Walker e Ryan Ottley.

Le parole del creatore di Invincible

Parlando della presenza di Thragg nella prossima stagione, Kirkman ha dichiarato: "Voglio dire, sarebbe davvero strano se non apparisse nello show". Ha poi aggiunto, mantenendo un alone di mistero: "Sì. Voglio dire, non lo so. È così difficile. Quello che posso dire è che è stato scritturato ed è fantastico".

The Punisher: Jon Bernthal nella premiere della seconda stagione

Dopo queste dichiarazioni, i fan hanno iniziato a speculare su chi potrebbe aver ottenuto il ruolo, suggerendo due nomi di grande spessore: Jon Bernthal, noto per la sua interpretazione di Frank Castle/The Punisher nel Marvel Cinematic Universe, e Ron Perlman, che ha prestato il volto a Hellboy nei film di Guillermo del Toro.

Lo stato attuale della serie

La terza stagione di Invincible, con un cast stellare che include Steven Yeun, J.K. Simmons, Gillian Jacobs, Mark Hamill e Seth Rogen, ha debuttato su Prime Video il 6 febbraio 2025, ricevendo recensioni entusiaste sia dalla critica che dal pubblico grazie alla sua trama avvincente e alla fedeltà al materiale originale.

Ron Perlman e Selma Blair in una sequenza di Hellboy 2

In un'intervista rilasciata a Discussing Film, Kirkman ha parlato del futuro della serie, rivelando che l'intenzione è di rilasciare la quarta stagione entro il 2026: "Non posso garantire che ogni anno torneremo a febbraio, ma posso dire che questo è l'obiettivo".

Anche Simon Racioppa, showrunner di Invincible, ha condiviso aggiornamenti sullo sviluppo della prossima quarta stagione: "Tutti stanno lavorando al massimo. Abbiamo un team incredibile. Ma è un progetto enorme e richiede tempo, impegno e tantissime persone per fare le cose al meglio. L'obiettivo è pubblicarla il prima possibile".

L'attesa per la quarta stagione è alta, e i fan restano in trepidazione per scoprire chi darà davvero voce al temibile Thragg.