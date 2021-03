Invictus - L'invincibile: Morgan Freeman ha incontrato Nelson Mandela prima di girare il film

Prima dell'inizio della produzione di Invictus - L'invincibile, Morgan Freeman e il produttore Lori McCreary hanno visitato il Sud Africa per ottenere la benedizione di Nelson Mandela: la sua approvazione era fondamentale per dare inizio alle riprese del film.

Matt Damon e Morgan Freeman in una scena di Invictus.

Secondo McCreary, pochi secondi dopo aver incontrato Mandela, Freeman ha detto: "Madiba, abbiamo lavorato a lungo su un altro progetto, ma abbiamo appena letto qualcosa che pensiamo possa arrivare al nucleo di chi sei veramente..." Nelson l'ha subito interrotto dicendo: "Ah, la Coppa del Mondo". Per McCreary questo è stato il momento in cui ha capito che lui e Freeman stavano andando nella giusta direzione.

Mandela in seguito ha detto che solo Freeman sarebbe stato in grado di interpretarlo in una pellicola. I due erano amici da molti anni ma Morgan si è preparato per il ruolo unicamente guardando alcuni suoi nastri al fine di perfezionare il suo accento e il suo modo di parlare.

Tuttavia, il carisma di Mandela era la qualità più complicata da riprodurre: "Volevo evitare di comportarmi come lui, avevo bisogno di essere lui, e quella era la sfida più grande. Quando incontri Mandela, sai di essere in presenza della grandezza, ma è qualcosa che emana lui. Migliora le persone. Questa è la sua vocazione nella vita. Alcuni la chiamano magia Madiba. Non sono sicuro che la magia possa essere spiegata o replicata".

Morgan Freeman è Nelson Mandela nel film Invictus

Rotten Tomatoes riferisce che il 77% dei critici ha dato al film una recensione positiva sulla base di 244 recensioni, con un punteggio medio di 6,61 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Uscito con il tempismo che contraddistingue Clint Eastwood, Invictus potrebbe non essere abbastanza stimolante per alcuni spettatori, ma Matt Damon e Morgan Freeman interpretano i loro personaggi con ammirevole convinzione."