Inventing Anna: la storia vera che ha ispirato la serie Netflix

Inventing Anna è una nuova serie Netflix nata dalla mente di Shonda Rhimes, la celebre creatrice di Grey's Anatomy, che racconta la storia vera della truffatrice Anna Sorokin, la quale fingeva di essere una ricca ereditiera tedesca di nome Anna Delvey mentre viveva a New York.

Inventing Anna: una scena

La Sorokin è nata il 23 gennaio 1991 a Domodedovo, una città che si trova appena fuori Mosca, in Russia. Quando era ancora una bambina si è trasferita in Germania dove è cresciuta in un contesto familiare assolutamente normale: il padre era un camionista e la madre la manager di un minimarket.

All'età di 19 anni ha lasciato la Germania per trasferirsi a Parigi, dove si è laureata in moda ed ha assunto il suo nuovo nome: quello di Anna Delvey. Nell'estate 2013 ha deciso di trasferirsi a New York dove ha iniziato a fingere di essere una ricca ereditiera tedesca, al fine di ottenere la fiducia delle persone più ricche della Grande Mela.

Inventing Anna: una scena della serie

In poco tempo Anna Sorokin ha truffato svariate persone, banche e hotel usando carte di credito non valide e falsificando estratti conto per far credere alle persone che incontrava di essere molto ricca. La truffatrice ha persino inaugurato una fondazione a proprio nome, la Fondazione Anna Delvey, affinché ricchi donatori promuovessero la sua "causa". Nell'ottobre del 2017 è stata arrestata e durante il processo si è stimato che la donna, nel corso di pochi anni, sia riuscita a rubare più di 275mila dollari.