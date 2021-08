Intervista col vampiro: Jacob Anderson sarà Louis nella serie

Intervista col vampiro, dopo il film degli anni '90 con star Tom Cruise e Brad Pitt, tornerà sugli schermi, questa volta televisivi, e nel cast ci sarà anche Jacob Anderson.

Gli spettatori conoscono già molto bene l'attore grazie alla sua partecipazione alla serie Il Trono di Spade e potranno ora vederlo in un ruolo totalmente diverso.

Il ruolo che è stato affidato a Jacob Anderson in Intervista col vampiro è quello di Louis, il giovane che viene trasformato in vampiro dopo aver incontrato Lestat, interpretato da Sam Reid.

L'attore ha avuto recentemente anche la parte di Vinder in Doctor Who e ha recitato in show come Broadchurch ed Episodes.

Il nuovo adattamento del romanzo scritto da Anne Rice sarà composta da una prima stagione di otto episodi che debutterà sugli schermi americani nel 2022. Rolin Jones, co-creatore di Perry Mason, sarà impegnato come sceneggiatore, creatore e showrunner della serie tramite il suo accordo con AMC Studios, oltre a essere un produttore esecutivo in collaborazione con Mark Johnson, Anne e Christopher Rice.