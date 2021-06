Intervista col vampiro: AMC ordina la serie tratta dai libri di Anne Rice

AMC ha annunciato di aver ordinato la produzione della serie Intervista col vampiro, tratta dai romanzi di Anne Rice.

La prima stagione sarà composta da otto puntate ispirate alla storia che era già stata alla base del film con star Tom Cruise e Brad Pitt.

AMC ha ottenuto i diritti ai diciotto romanzi che compongono la saga nel 2020 e a occuparsi dell'adattamento sarà il produttore Mark Johnson, già nel team di Breaking Bad e Better Call Saul.

Rolin Jones (Perry Mason) sarà creatore, showrunner e sceneggiatore di Intervista col vampiroo e nel team della produzione ci saranno anche Anne e Christopher Rice.

Johnson ha dichiarato parlando della serie che debutterà nel 2022: "La sfida nell'adattare per la televisione l'opera innovativa e immensamente coinvolgente di Anne Rice è in grado di intimidire ed entusiasmante. Aver prodotto in precedenza i film tratti da queste opere davvero uniche, sono consapevole della responsabilità e degli obblighi che abbiamo nei confronti del materiale. Credo fermamente che con AMC e Rolin Jones siamo pronti ad affrontare questa sfida ed elettrizzare e intrattenere i fan leali di Anne Rice e chi sta solo ora scoprendo la sua opera".