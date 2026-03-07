Igor. L'eroe romantico del calcio, le corse di Protti sotto la curva nella clip esclusiva

Le corse sfrenate di Igor Protti sotto la curva del Livorno e delle altre squadre in cui ha militato sono ancora negli occhi di tutti i tifosi. A essere è dedicata la clip esclusiva di Igor. L'eroe romantico del calcio, documentario di Luca dal Canto dedicato al campione nello sport e nella vita, in arrivo nei cinema il 30 marzo distribuito da Piano B Distribuzioni.

Igor Protti scherza coi tifosi del Livorno

I dettagli del documentario Igor. L'eroe romantico del calcio

Diretto da Luca dal Canto, che lo firma anche insieme a Alberto Battocchi e Anita Galvano, Igor. L'eroe romantico del calcio celebra la figura di Igor Protti, "lo Zar" del calcio, unico giocatore in Italia ad aver vinto la classifica cannonieri in Serie A, B e C1, diventando una leggenda per Bari e soprattutto Livorno. Nativo di Rimini, nella sua carriera Protti ha militato nel Bari per poi passare alla Roma, Lazio, Messina, Napoli e soprattutto Livorno, in cui ha militato dal 1999 al 2005 per poi chiudere qui la carriera.

Grazie alle testimonianze dello stesso Protti e dei colleghi Giuseppe Signori, Fabio Galante, Sandro Tovalieri, Walter Mazzarri, Cristiano Lucarelli e Giorgio Chiellini, viene celebrata l'incredibile carriera di Protti, ma il documentario è anche una rievocazione dell'idea romantica della "bandiera" della squadra, quei campioni legati a un club fino a diventarne simbolo con le loro prodezze. "IGOR. L'eroe romantico del calcio ci riporta in un passato in cui il calcio delle bandiere, dei campioni sporchi di fango, delle figurine scambiate di nascosto sotto il banco, degli stadi pieni la domenica, faceva sognare adulti e ragazzini di tutta Italia" si legge nella presentazione.

Il contenuto della clip esclusiva

La clip che trovate poco sopra fornisce un assaggio del film rievocando le leggendarie corse sotto la curva di Protti che spiega la condivisione dell'entusiasmo per il goal con i tifosi e ricorda episodi specifici, mostrati anche nelle immagini di repertorio.

Oltre alla voce di Protti, a parlare nelle interviste dedicate sono l'ultras del Bari Alfonso Cacciapuoti e i tifosi "illustri" del Livorno Lenny Bottai, ex pugile e allenatore, e Lamberto Giannini, pedagogo, insegnante e regista teatrale.

Quando uscirà il documentario?

Prodotto dall'associazione culturale Bredenkeik, prodotto da Luca Dal Canto e Alberto Battocchi e distribuito da Piano B Distribuzioni, Igor. L'eroe romantico del calcio sarà programmato a partire dal 30 marzo in selezionate sale italiane - tra cui Bari, Livorno, Rimini, Messina, Napoli, Roma e Milano in un tour accompagnato dalla presenza del regista Luca Dal Canto.