Insospettabile follia è il film in onda stasera su Rai 2 per il ciclo "Nel segno del giallo": trama e cast

Il colpo senza apparenti complicazioni di due ladruncoli si trasforma in una tragedia che porta con sè feroci piani di vendetta in Insospettabile follia, il thriller in onda stasera su Rai 2 in prima serata.

Il ciclo Nel segno del giallo torna anche in questo sabato 13 luglio 2024 con il film Insospettabile follia, il thriller in onda stasera su Rai 2 in prima serata. Trasmesso per la prima volta sul canale Lifetime nel 2022, è diretto da Doug Campbell.

Sarà possibile seguire il film, in contemporanea alla messa in onda televisiva, anche in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay.

Insospettabile follia: la trama

Marcia Clattenburg è una signora benestante appassionata di antiquariato. Durante uno dei mercatini che è solita organizzare nel garage della sua abitazione, conosce Trudee, una giovane donna che si dice interessata alla merce in vendita. Ma Trudee Smith è in realtà una ladruncola che ha già compiuto diversi furti insieme al fratello Pete.

Nonostante il colpo al mercatino sembri ben congegnato, la situazione prende una brutta piega e Pete, durante la colluttazione con Marcia, non sopravvive a una brutta caduta dalle scale.

Trudee comincia così a elaborare il suo piano di vendetta. Quattro mesi dopo quel tragico incidente, la giovane donna, fingendosi un'appassionata di antiquariato, riesce ad avvicinarsi sia a Marcia che alla figlia adottiva Candice. Stringe con loro un rapporto di amicizia e riesce a entrare in una tale confidenza con la donna più anziana da introdursi in casa sua senza destare alcun sospetto e cominciare a rubare tutte le password legate alle attività finanziare di Marcia.

Il progetto di Trudee è sempre più vicino al suo compimento, tra omicidi e messinscene, ma Candice, di professione giornalista, comincia a nutrire dei sospetti sul rapporto che la lega a sua madre. La ragazza comincia così la sua personale indagine...

Aryè Campos è Marcia Clattenburg in Insospettabile follia

Il cast del film in onda sabato 13 luglio 2024

Protagoniste di Insospettabile follia (qui la nostra recensione del thriller) sono Aryè Campos, nei panni di Marcia Clattenburg, e Juliana Destefano in quelli di Trudee Smith. Autumn Noel è Candice Clattenburg, figlia adottiva di Marcia, Matthew Pohlkamp è Rick Breedlove e Christian Seavey è Pete Smith, il fratello di Trudee tragicamente scomparso. Pascale Roger-McKeever, infine, è Evelyn Rodgers, la donna uccisa da Trudee per incastrare Candice.