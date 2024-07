Insospettabile follia, recensione: un thriller mediocre

In Insospettabile follia una madre single viene presa di mira dalla sorella di un ladro, in cerca di vendetta per la morte del fratello e pronta a tutto per metterla in atto. Su Rai2 e RaiPlay.

Trudee e suo fratello Pete si spacciano per potenziali acquirenti nelle cosiddette "garage sale", ovvero i mercatini organizzati nel loro giardino dai proprietari di case intenzionati a racimolare qualche soldo dalla vendita di vecchi mobili o oggetti di vario tipo. I due sono specializzati nel rubare di nascosto sfruttando la disattenzione dei venditori, ma durante l'ultimo colpo qualcosa va storto: Pete viene scoperto dalla padrona di casa e in seguito a una colluttazione cade violentemente dalle scale, morendo sul colpo.

Ariè Campos è la madre in Insospettabile follia

In Insospettabile follia, Trudee fugge di nascosto per evitare di essere scoperta anch'essa, ma trama vendetta, tremenda vendetta. Quattro mesi dopo si ripresenta a un simil evento organizzato da Marcia - nel frattempo scagionata da ogni accusa per l'accidentale decesso - con l'intenzione di guadagnarsi la sua fiducia, finendo per insinuarsi sempre di più nella vita della donna e della sua figlia adolescente, Candice, la quale inizia a nutrire dei sospetti su Trudee.

Insospettabile follia ma nemmeno troppo

Juliana Destefano è la villain del film

Il titolo originale, Deadly Garage Sale, sfiora le soglie del ridicolo ma riesce almeno in parte a incuriosire il pubblico d'Oltreoceano, ben abituato a questo stile di vendita tipicamente americano, paragonabile ad una sorta di svuota tutto / mercatino fai da te. In italiano diventato un più abbordabile ma anonimo Insospettabile follia, il film prevedibilmente ha il marchio Lifetime e anche in quest'occasione ci troviamo davanti ad un titolo ai minimi termini. La sceneggiatura è, come spesso in questi casi, il vero anello debole dell'operazione e le varie dinamiche in atto partono esclusivamente dall'assurda ingenuità della protagonista, che casca facilmente in un doppio inganno ed è vittima della propria leggerezza, rischiando di trascinare a fondo con sé anche l'incolpevole figlia.

L'arte dell'inganno

Insospettabile follia: una scena

Non che i villain brillino per intelligenza e la resa dei conti finale è un sommario di ingenuità assortite che rimette forzatamente le cose nella giusta carreggiata a favore di lieto fine e conseguentemente di (grande) pubblico medio, con tutti i pro ma soprattutto i contro del caso. Il fatto che nessuno dei personaggi chiave si ponga troppe domande e la risoluzione scontata di colpi di scena e affini diventano così una costante nel corso dell'ora mezza, scarsa, di visione. Naturalmente anche le forze dell'ordine non ci fanno una bella figura, con truffe conclamate e potenziali omicidi irrisolti che vedono indagare uno spaesato detective della omicidi, ennesima macchietta di un racconto improbabile. E come una certa "logica" a stelle e strisce ci ha insegnato, le porte vanno sempre lasciate aperte, così che chiunque possa tranquillamente intrufolarsi dentro casa senza scomodarsi troppo.

Carisma a zero

Autumn Noel veste i panni della malcapitata figlia della protagonista

Il trasporto emotivo da parte del cast è pressoché nullo, in particolar modo da parte della villain interpretata da Juliana Destefano, ed è difficile affezionarsi sia ai buoni che ai cattivi per via del loro essere totalmente inermi, semplici pedine di una contorta sceneggiatura. La messa in scena non è da meno, con la regia dello "specialista" Doug Campbell - anche co-autore della sceneggiatura - che segue il medesimo modus operandi di un filone che non fa altro che riciclare se stesso all'infinito, con buona pace delle idee originali e della qualità.