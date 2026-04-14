Insidious: Fuori dall'Altrove, il sesto film della saga horror cambia le regole del gioco

Durante la presentazione al CinemaCon, Sony Pictures ha presentato in anteprima il primo trailer di Insidious: Fuori dall'Altrove, il sesto capitolo della saga horror.

Accanto ad Amelia Eve nel cast troviamo Brandon Perea, Lin Shaye, Misie Richardson-Sellers, Sam Spruell, Laura Gordon e Island Austin. Jacob Chas dirige il film sulla base di una sceneggiatura scritta insieme a David Leslie Johnson. La data d'uscita è fissata al 19 agosto 2026.

Insidious: Fuori dall'Altrove, la locandina italiana dell'horror

Insidious: Fuori dall'Altrove, nuova famiglia e nuovi poteri

Amelia Eve interpreta Gemma, una giovane madre che cresce sua figlia nella casa in cui è cresciuta e che scopre di poter viaggiare nell'Altrove, il regno purgatoriale delle anime perdute al centro dell'universo di Insidious.

Quando una forza malvagia le dà la caccia, Gemma scopre un'abilità che cambia tutto: non solo riesce ad accedere all'Altrove, ma può anche riportare nel mondo reale ciò che vive lì. Non appena i demoni si rendono conto del suo potere, il nostro mondo diventa il loro terreno di gioco.

Il film è prodotto da Jason Blum, Oren Peli, James Wan e Leigh Whannell, con Ryan Turek, Steven Schneider, Brian Kavanaugh-Jones e Johnson in qualità di produttori esecutivi.

La storia è un prequel del franchise horror

Trattandosi di un prequel dei film originali, Insidious del 2010 e Insidious 2 del 2013, i protagonisti Patrick Wilson e Rose Byrne non appariranno in questo sesto capitolo. Al loro posto, Amelia Eve, Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell e Laura Gordon saranno i protagonisti del cast insieme a Lin Shaye, che riprende il ruolo che aveva nei film precedenti.

Il precedente Insidious: La Porta Rossa, uscito nel 2023, è diventato a sorpresa il film di maggior incasso della saga horror con poco meno di 200 milioni di dollari in tutto il mondo. Dal suo debutto al Toronto Film Festival del 2010, quella di Insidious è diventata una delle saghe horror di maggior successo e tra le più longeve di tutti i tempi, con un incasso complessivo di oltre 740 milioni di dollari in tutto il mondo.