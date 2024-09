Inside Out: svelato il teaser e la data di uscita della serie spinoff Dream Productions

Disney+ ha condiviso un teaser che svela l'arrivo in streaming delle nuove serie Pixar intitolato Dream Productions e Win or Lose.

Disney+ ha annunciato la data di uscita delle nuove serie animate della Pixar in streaming: Dream Productions e Win or Lose debutteranno in streaming l'11 dicembre e il 19 febbraio 2025.

Il teaser regala nuove sequenze dei due progetti che permetteranno anche di scoprire come nascono i sogni nel mondo di Inside Out.

Cosa racconterà la serie spinoff di Inside out

Dream Productions è ambientata tra gli eventi raccontati in Inside Out e Inside Out 2, riportando gli spettatori nella mente di Riley in cui i sogni si realizzano davvero, ogni notte, in tempo e rispettando il budget a disposizione. Riley sta crescendo e quando i suoi ricordi hanno bisogno di essere processati un po' di più, Joy e il resto delle Emozioni li mandano a Dream Productions.

La regista Paula Persimmon, che nella versione originale è doppiata da Paula Pell, affronta lei stessa un incubo: cercare di creare il prossimo sogno di successo dopo essere stata messa a lavorare con Zeni (Richard Ayoade), un regista di sogni a occhi aperti che cerca di farsi strada tra i piani alti dei sogni notturni.

Nel cast di doppiatori ci sono anche Amy Poehler, Maya Rudolph, Ally Maki, Kensington Tallman, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black e Phyllis Smith.

Lo show animato in stile mockumentary è stato scritto e diretto da Mike Jones, mentre tra i produttori c'è Jaclyn Simon.

I dettagli del secondo show

Win Or Lose, invece, rivela cosa si prova a essere nei panni di otto diversi personaggi durante la settimana che precede una partita importante: i ragazzini insicuri, i loro genitori e inoltre un arbitro innamorato. Le prospettive saranno incredibilmente divertenti, davvero emozionanti e uniche.

Will Forte darà voce all'allenatore.

Lo show è diretto, scritto e prodotto da Carrie Hobson e Michael Yates, mentre tra i produttori ci sarà David Lally.