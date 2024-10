Inside Out 2 fa impazzire i fan: record di visualizzazioni in streaming

Risultati stratosferici per il sequel Disney/Pixar che conquista la piattaforma dopo aver dominato in sala.

Inside Out 2 ha registrato dati incredibili nei suoi primi cinque giorni di disponibilità su Disney+, presentato in anteprima il 25 settembre. Si tratta della più grande première Disney del 2024 ma anche la più grande da un film uscito nelle sale nel 2021, quando debuttò Encanto.

Il sequel disponibile su Disney+ ha raggiunto cifre di visualizzazione davvero incredibili, classificandosi al primo posto tra le première di sempre sulla piattaforma in Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina.

Numeri da capogiro

Inside Out 2 ha totalizzato sinora 30,5 milioni di visualizzazioni soltanto nei suoi primi cinque giorni di presenza su Disney+. Un successo che non si può dire sia sorprendente, dato il suo ottimo andamento in sala qualche mese fa.

Le prime Emozioni in una immagine di Inside Out 2

Il film ha superato Frozen 2 come il lungometraggio d'animazione più redditizio nella storia del cinema, con 1,7 miliardi di dollari incassati a fronte di un budget da 200 milioni. È stato il primo film del 2024 a superare il miliardo di dollari al box-office nonché il maggior incasso, anche prima di Deadpool & Wolverine, che ha raggiunto la soglia di 1,3 miliardi.

Grazie ai propri incredibili incassi, Inside Out 2 rientra nella ristretta cerchia dei 12 film che hanno superato il miliardo di dollari al box-office internazionale e l'unico film d'animazione in questa speciale lista.

Il sequel racconta la fase adolescenziale di Riley e il parapiglia che scoppia nel Quartier Generale della sua mente, con le prime Emozioni che devono fare i conti con le nuove, in primis Ansia, doppiata nella versione originale dalla star di Stranger Things, Maya Hawke.

Anche il primo film, Inside Out, ha beneficiato della popolarità del sequel: Disney riferisce che il film ha accumulato più di 121 milioni di visualizzazioni a livello globale da quando è stato pubblicato online il teaser del secondo capitolo.