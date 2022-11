Inside, il trailer del film con protagonista Willem Dafoe

E' stato diffuso proprio in queste ore il trailer di Inside, il film con protagonista Willem Dafoe, diretto da Vasilis Katsoupis, che arriverà nelle sale nel 2023.

Nella nuova pellicola, Willem Dafoe indossa i panni di Nemo, un ladro di opere d'arte rimasto intrappolato in un attico di New York dopo che la sua ultima rapina non è andata come previsto. Rinchiuso dentro l'edificio con nient'altro che opere d'arte inestimabili intorno, dovrà usare tutta la sua astuzia e inventiva per sopravvivere.

"È un sogno aver realizzato questo film come volevamo, avendo il privilegio di lavorare con Willem e tutti questi fantastici registi che ci hanno supportato", ha dichiarato il produttore esecutivo Vasilis Katsoupis in una dichiarazione congiunta insieme al produttore Giorgos Karnavas.

Nonostante Inside sia stato pubblicizzato come un film guidato solo da Dafoe, nel cast insieme all'attore appaiono anche Gene Bervoets, Eliza Stuyck e Josia Krug.

Il film è scritto da Ben Hopkins e prodotto da Giorgos Karnavas, Marcos Kantis e Dries Phlypo.