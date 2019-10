Insatiable 2, su Netflix in streaming da oggi!

Insatiable 2 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di ottobre e farà felici tutti i fan delle discussa e irriverente serie tv americana!

Sul piccolo schermo c'è la giovane Patty che, per anni, è stata bullizzata, ignorata e sottovalutata da chi le era intorno a causa del suo peso. Ora che si ritrova improvvisamente magra, la ragazza decide di vendicarsi di chiunque l'abbia fatta sentire male. Bob Armstrong (Dallas Roberts), un avvocato in disgrazia la cui vera passione è occuparsi delle concorrenti dei concorsi di bellezza, è l'unico che si accorge del suo potenziale e decide di seguirla, prima come cliente dal punto di vista legale e poi come aspirante miss.

Ma Bob e sua moglie Coralee (Alyssa Milano) non hanno idea di quanto sia profonda la rabbia di Patty e quanto sia disposta a fare pur di vendicare ogni torto subito. Insatiable ha come protagonista Debby Ryan ed è stata creata da Lauren Gussis, già produttrice di Dexter, e diretta da Andrew Fleming.

Insatiable 2 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.