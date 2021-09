Innistrad: Caccia di Mezzanotte, ora disponibile su Magic: The Gathering Arena (VIDEO)

Innistrad: Caccia di Mezzanotte, l'attesissima espansione di Magic: The Gathering, è ufficialmente disponibile su MTG Arena per PC e dispositivi mobili.

L'espansione uscirà ufficialmente nei negozi in formato fisico il 24 Settembre e i giocatori potranno immergersi nel tema delle classiche creature dell'orrore come lupi mannari, streghe e fantasmi utilizzando nuove meccaniche di gioco e carte a doppia faccia.

Questa versione segna l'inizio della nuova rotazione per il formato standard, offrendo ai giocatori l'opportunità di nuove strategie di creazione del mazzo. I giocatori di MTG Arena possono accedere a Innistrad: Caccia di Mezzanotte su PC, App Store e Google Play. Per maggiori informazioni consulta il sito web ufficiale Magic: The Gathering Arena.

La sinossi dell'espansione recita: "Le notti si allungano e un terribile pericolo si annida nell'ombra alla vigilia del Festival del Raccolto. Sperando di scongiurare l'imminente oscurità, il licantropo Planeswalker Arlinn Kord cerca l'inafferrabile Chiave di Selenargento per ripristinare l'equilibrio del piano e proteggere gli abitanti umani di Innistrad."