Magic The Gathering; in esclusiva due nuove carte dall'espansione Innistrad: Caccia di Mezzanotte

In esclusiva su Movieplayer due nuove carte direttamente dall'espansione Innistrad: Caccia di Mezzanotte di Magic The Gathering, in uscita in formato cartaceo il 24 Settembre 2021.

Ecco due carte di Innistrad: Caccia di Mezzanotte (Innistrad: Midnight Hunt), la nuova espansone di Magic The Gathering, in uscita su Magic the Gathering Arena e Magic the Gathering Online il 16 Settembre e a seguire in formato cartaceo il 24 Settembre 2021.

Innistrad è una nuova espansione spaventosa e spettrale dell'universo di Magic The Gathering ispirata ai racconti popolari dell'orrore apparenti alla cultura gotica. In Innistrad: Caccia di Mezzanotte gli abitanti dovranno sopravvivere ai Lupi Mannari, soliti colpire durante la notte, una che potrebbe non finire mai, poiché da tempo ad Innistrad il sole tramonta sempre più presto e sorge sempre più tardi.

Non tutto su Innistrad è come sembra: sì, le carte bifronte trasformabili sono tornate, in gran parte sotto forma di lupi mannari. In questo set sono state introdotte due nuove designazioni che il gioco può avere: giorno e notte. Durante il giorno c'è la possibilità che le cose siano un po' più tranquille ma la notte sarà il momento dei temibili licantropi.

Oggi in esclusiva su Movieplayer vi presentiamo due carte creatura: la Bracciante Ambiziosa e la Catara Consumata.