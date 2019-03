Innamorati Pazzi: confermata la serie revival con Helen Hunt e Paul Reiser!

Innamorati Pazzi ritornerà ufficialmente con un revival grazie a Spectrum Originals che ha ordinato la produzione dei nuovi episodi della famosa comedy degli anni Novanta. I protagonisti Helen Hunt e Paul Reiser ritorneranno quindi sul set del progetto prodotto da Sony Pictures Televisione e l'attrice si occuperà anche della regia del primo episodio.

La miniserie racconterà quello che accade nel nuovo capitolo della vita di Paul e Jamie Buchman, costretti ad affrontare un grande cambiamento quando la loro figlia Mabel viene ammessa al college.

Peter Tolan sarà showrunner, autore e produttore esecutivo della serie che potrà contare anche sul sostegno di Danny Jacobson, co-creatore dello show originale, in veste di consulente.

Helen Hunt e Paul Reiser hanno rilasciato un comunicato ufficiale per commentare la notizia del ritorno di Innamorati pazzi in tv: "Siamo così eccitati nel poter finalmente realizzare la serie ed elettrizzati perché abbiamo Peter Tolan nel ruolo del nostro capitano senza paura. Vi promettiamo lo stesso show divertente e in grado di scaldare i cuori, non appena riusciremo a ricordarci cosa c'è di divertente nell'essere più vecchi. Sarà grandioso!".