Mondiali 2026, Inghilterra-Francia per il terzo posto: orario e dove vederla stasera

Questa sera il Mondiale 2026 assegna la sua prima medaglia: i riflettori del Miami Stadium in Florida si accenderanno per la finale del 3° e 4° posto, la classica finalina che mette di fronte due colossi del calcio europeo: Inghilterra e Francia Entrambe le nazionali arrivano a questo appuntamento con il cuore spezzato dopo le dolorose sconfitte subite in semifinale (i Tre Leoni si sono arresi all'Argentina, mentre i Bleus sono stati battuti dalla Spagna), ma c'è un podio mondiale da difendere e la voglia di chiudere questa storica avventura nordamericana con una medaglia al collo.

Per quanto il match per il bronzo sia spesso considerato una consolazione, rappresenta comunque un obiettivo prestigioso. L'Inghilterra punta a chiudere il torneo con il miglior piazzamento mondiale degli ultimi decenni, mentre la Francia vuole salutare il Mondiale con una vittoria dopo il ko contro la Spagna. C'è anche una sfida nella sfida, quella per la classifica marcatori, con Kylian Mbappé ancora in corsa per la Scarpa d'Oro del torneo.

Le Ultime dai Campi e Probabili Formazioni

I due commissari tecnici dovranno gestire le fatiche di un torneo lunghissimo, provando a fare qualche cambio ma senza snaturare l'assetto per non perdere il prestigio del terzo posto. In casa Inghilterra, Southgate potrebbe dare spazio a qualche seconda linea di lusso a centrocampo, confermando però Jude Bellingham sulla trequarti a supporto del terminale offensivo. Sponda Francia, Deschamps dovrà scuotere i suoi dopo il blackout contro gli spagnoli; probabile maglia da titolare per Kylian Mbappé per guidare l'attacco ed esaltare il pubblico americano in questa ultima passerella. Probabile Formazioni:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

Mike Maignan portiere del Milan

Dove Vederla in TV e Streaming

Il calcio d'inizio al Miami Stadium è previsto alle 23:00 ore italiane (le 17:00 ora locale). La sfida Francia-Inghilterra sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronista Luca De Capitani, commento tecnico di German Denis. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Domani il Gran Finale: Spagna-Argentina

Archiviata la sfida per il terzo posto di questa sera, l'attesa sarà tutta per domani, domenica 19 luglio. Alla stessa ora, nella maestosa cornice del New York New Jersey Stadium, andrà in scena l'atto conclusivo del Mondiale 2026: la finalissima tra la Spagna l'Argentina di Leo Messi. Un appuntamento imperdibile con la storia del calcio globale!