Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina: orario, formazioni e dove vedere la semifinale

Inghilterra-Argentina vale un posto nella finale dei Mondiali 2026: orario, probabili formazioni, ultime notizie dai campi e tutte le informazioni su dove seguire la semifinale in tv e streaming.

Stasera si scrive la storia ad Atlanta. Le nazionali di Inghilterra e Argentina si affrontano nell'attesissimo scontro diretto per la seconda semifinale dei Mondiali 2026. La vincente strapperà il pass per la finalissima del 19 luglio al New York New Jersey Stadium, dove sfiderà la Spagna, che ieri sera ha eliminato la Francia per 2-0 nell'altra semifinale.

Molto più di una partita: tra politica e il mito di Maradona

Inghilterra-Argentina non è mai e non sarà mai una sfida come le altre. Quella di stasera è una partita che profuma di storia e che si porta dietro un profondo retroscena geopolitico, legato indissolubilmente al conflitto bellico del 1982 per il controllo delle Isole Falkland (chiamate Malvinas dagli argentini).

L'incrocio di stasera assume poi un valore quasi mistico: cade esattamente 40 anni dopo il leggendario quarto di finale di Messico '86. Il 22 giugno di quell'anno, sul prato dello stadio Azteca, andò in scena la partita più iconica della storia del calcio, decisa dalla storica doppietta di Diego Armando Maradona:

La "Mano de Dios" : il contestatissimo gol di mano con cui il Pibe de Oro sbloccò il match, beffando Peter Shilton in uscita.

Il Gol del Secolo: lo straordinario slalom palla al piede in cui Maradona scartò mezza squadra inglese prima di depositare in rete, regalando l'immortalità sportiva all'Argentina e consumando una personalissima "rivincita" sportiva per il popolo argentino. A distanza di quattro decenni da quel pomeriggio messicano, la rivalità si riaccende sul palcoscenico più importante del mondo.

Lionel Messi

Ultime dai campi e probabili formazioni

Le due nazionali arrivano a questa semifinale dopo quarti di finale dispendiosi e risolti ben oltre i tempi regolamentari. L'Inghilterra ha strappato la qualificazione grazie a una sofferta vittoria per 2-1 ai tempi supplementari contro la Norvegia, trascinata da una doppietta provvidenziale di Jude Bellingham.

L'Argentina, campione in carica, ha superato la Svizzera per 3-1 sempre dopo i tempi supplementari, confermando la sua enorme prolificità offensiva (3 gol segnati in ognuno dei tre match a eliminazione diretta finora disputati), pur mostrando qualche incertezza difensiva che i Tre Leoni proveranno a sfruttare. Ecco l'orario del calcio d'inizio, le probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Nicolás Tagliafico

I due commissari tecnici si affidano alle certezze tattiche che li hanno guidati fin qui in questa Coppa del Mondo. Di seguito le probabili scelte per il fischio d'inizio:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Foden; Kane. (C.T. Gareth Southgate)

Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Foden; Kane. (C.T. Gareth Southgate) Argentina (4-3-3): E. Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez, Di María. (C.T. Lionel Scaloni)

Dove vedere Inghilterra-Argentina in tv e streaming

Il calcio d'inizio all'Atlanta Stadium è previsto alle 21:00 ore italiane (le 15:00 ora locale). La sfida Inghilterra-Argentina sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronista Alberto Rimedio, commento tecnico di Lele Adani. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.