Infinity Pool di Brandon Cronenberg riceve una valutazione NC-17 per violenza grafica e contenuti sessuali

"Infinity Pool", di Brandon Cronenberg con Alexander Skarsgård e Mia Goth, ha ricevuto una valutazione NC-17 per violenza grafica e contenuti sessuali

Infinity Pool, thriller di fantascienza scritto e diretto di Brandon Cronenberg con Alexander Skarsgård e Mia Goth, ha ricevuto una valutazione NC-17 per violenza grafica e contenuti sessuali. I produttori hanno deciso di appellarsi contro la decisione, piuttosto che apportare dei tagli al film.

Questa la trama della pellicola: "James (Alexander Skarsgård ed Em Foster (Mia Goth), si stanno godendo una vacanza all-inclusive al mare sull'isola immaginaria di La Tolqa, ma fuori dai cancelli dell'hotel si nasconde qualcosa di più pericoloso. Un incidente mortale espone la perversa sottocultura del turismo edonistico del resort alla violenza sconsiderata e ad orrori surreali".

Il film è interpretato da Alexander Skarsgård nei panni di James Foster, Mia Goth che indossa i panni di Em Foster, Thomas Kretschmann, Amanda Brugel, Caroline Boulton, John Ralston, Jeff Ricketts, Jalil Lespert e Roderick Hill.

Brandon Cronenberg ha scritto la sceneggiatura originale di Infinity Pool, progettando di dirigere la pellicola. Entro maggio 2019 era stata avviata una coproduzione internazionale tra Canada, Ungheria e Francia con piani iniziali per girare alla fine del 2019. Entro novembre 2020 sono state selezionate le location delle riprese in Croazia e Ungheria e le riprese sono state rinviate al 2021. Nel giugno 2021 è stato annunciato che la distribuzione sarebbe stata gestita da Elevation Pictures in Canada e Neon negli Stati Uniti.