Infinity LAB e Mediaset: due documentari contro lo spreco alimentare

Ogni anno il 16 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell'Alimentazione e, grazie alla campagna "Mediaset ha a cuore il Futuro", su Infinity+ sono in arrivo Storytellers - Food Rescue e Still Hungry, due documentari prodotti da Infinity LAB che affrontano il tema dello spreco alimentare.

I documentari rientrano nella campagna che Mediaset ha lanciato per sensibilizzare il pubblico sul tema dello spreco alimentare, con azioni di comunicazione rivolte agli spettatori, ma anche ai propri dipendenti, attraverso il messaggio "Il cibo non è solo cibo: è energia, lavoro, passione. Il cibo è il nostro futuro. Non sprechiamolo".

In Green Storytellers - Food Rescue, docu-serie in sei episodi scritta, diretta e interpretata da Marco Cortesi e Mara Moschini, due viaggiatori partono alla scoperta di chi il cibo lo ama, lo salva, lo protegge. Tre mesi di viaggio dal Nord al Sud della Penisola, decine di protagonisti, più di duemila chilometri al fianco di sei chef impegnati nella lotta allo spreco alimentare e delle più importanti realtà che si battono contro la fame per riscoprire il valore della cosa più preziosa che abbiamo: il nostro cibo.

Il documentario Still Hungry di Tuorlo Magazine si pone le domande: da dove viene il cibo che mangiamo? Dove finisce quello che non mangiamo? La scelta esclude sempre qualcosa. Ogni anno vengono sprecati 1,3 miliardi di prodotti alimentari, questi generano 3,3 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Se lo spreco alimentare fosse una nazione sarebbe il terzo paese, per emissioni di gas serra nel mondo. Durante il lockdown lo spreco alimentare diminuisce. In che modo? La risposta è nella consapevolezza del cibo e nell'educazione alimentare del nostro bambino interiore.