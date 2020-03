Infinity presenta la collection Kids: ecco tutti i film disponibili

Per stare vicino agli utenti in casa causa Coronavirus, Infinity regala 2 mesi ai nuovi clienti e presenta oggi una nuova collection dedicata ai più piccoli!

Infinity ha deciso di portare il grande cinema e la grande tv nelle case degli italiani anche in questa particolare situazione che sta vivendo l'Italia in questi giorni e con il prolungarsi della chiusura delle scuole e università: oggi arriva la collection Kids, piena di film d'animazione, lungometraggi e serie tv per i più piccini: scopriamo insieme tutti i film disponibili!

La collezione arriva proprio insieme all'offerta di infinitytv.it: chi si registrerà potrà usufruire del servizio gratuitamente per due mesi. Infinity cerca così di agevolare bambini, ragazzi e famiglie che dovranno rimanere a casa per un po', mettendo a disposizione il ricchissimo catalogo che comprende oltre ai grandi titoli in prima visione e in 4K, migliaia di film, cartoni e serie per tutta la famiglia.

Ecco i titoli Kids a disposizione per gli utenti Infinity:

Film d'animazione

Locandina di Kubo e la spada magica

Aida degli alberi

Cattivissimo me 3

Cicogne in missione

E' arrivato il broncio

El Cid, la leggenda

Garfield il supergatto

Gladiatori di Roma

Happy feet

Il magico mondo di Oz

Il piccolo principe

Kubo e la spada magica

La foresta magica

La gabbianella e il gatto

Le 5 leggende

Le avventure di Taddeo l'esploratore

L'orso Yoghi

Madagascar

Madagascar 2 - Via dall'isola

Momo alla conquista del tempo

Mostri contro alieni

Ninjago- Il film

Ooops! Ho perso l'arca

Pedro: galletto coraggioso

Piccolo grande eroe

Richard - Missione Africa

Smallfoot: il mio amico delle nevi

Space chimps - Missione spaziale

Tarzan

Teen titans go! Il film

Toto' Sapore e la magica storia della pizza

Trolls (fino al 22 marzo)

Un mostro a Parigi

Una magica notte d'estate

Valiant - Piccioni da combattimento

Winx club - Magica avventura

Trolls, parlano i registi: "Facciamo film per divertire la gente"

Film

La locandina di Hugo

5 bambini & IT

A Cinderella Story

Abel il figlio del vento

Adèle - l'enigma del faraone

Aiuto, ho ristretto mamma e papà

Alex & Me

Alex Rider - Stormbreaker

Alla ricerca della stella del Natale

Amore 14

Animal Farm - La fattoria degli animali

Archie - un robot a quattro zampe

Asterix alle Olimpiadi

Ci hai rotto papà

Elf

Flipped - il primo amore non si scorda mai

Guardo, ci penso e nasco

Hugo Cabret

Il mio amico Nanuk

Il Re dei ladri

Immagina che

Jimmy Grimble

Kit Kittredge

La fabbrica di cioccolato

La grande Gilly Hopkins

La lampada dei desideri

La leggenda di Mickey Tussler

Le avventure del Barone di Munchausen

Le avventure di Spirou e Fantasio

Le vere luci del Natale

Lo Schiaccianoci

Lucky il cane fortuato

Mamma ho perso l'aereo

Masterspy - una spia per amico

Mee-Shee - il gigante nell'acqua

Natale a Bramble House

Pure Country

Ragazze nel pallone - sfida mondiale

Salto nel buio

Seguendo una stella

Space Warriors

Speed racer

The Clique

The family man

The Mask 2

The warrior gate

Tornando a casa per Natale

Trio alla ricerca del tesoro nascosto

Un amico molto speciale

Windstorm

Windstorm 2

Windstorm 3

Windstorm 4

Serie TV animate