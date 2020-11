Indovina chi viene a cena? Quando Katharine Hepburn pianse per Spencer Tracy

In una delle scene finali di Indovina chi viene a cena?, quella in cui Spencer Tracy declama il suo memorabile soliloquio, si può vedere una Katharine Hepburn estremamente commossa che piange sullo sfondo. Non si trattava di recitazione: la leggendaria attrice hollywoodiana stava piangendo veramente.

La Hepburn sapeva benissimo che Tracy era gravemente malato e fu commossa dalle sue osservazioni su come il vero amore ha la capacità di perdurare negli anni. L'attrice dovette perfino rinunciare al suo stipendio per realizzare questo film perché Tracy era così malato che lo studio non pensava che sarebbe stato in grado di portare a termine le riprese.

Il celeberrimo attore americano, compagno di vita della Hepburn, morì a causa di un infarto ad appena due settimane dal termine delle riprese delle pellicola, all'età di 67 anni. Tracy ricevette una nomination postuma all'Oscar come miglior attore per questo film ma il premio andò a Rod Steiger.

Indovina chi viene a cena?: un'immagine del film

La Hepburn non ha mai visto Indovina chi viene a cena?, in seguito l'attrice disse che i ricordi di Tracy erano troppo dolorosi. I due si conobbero durante la realizzazione de La donna del giorno, nel settembre 1941, e diedero immediatamente inizio a quella che sarebbe stata una relazione durata più di 26 anni.