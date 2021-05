Indiana Jones: da oggi su Sky Cinema un canale dedicato alla saga con Harrison Ford

Sky Cinema celebra Indiana Jones con un canale dedicato: da oggi a venerdì 7 maggio Sky Cinema Collection ci accompagna nel mondo del celebre archeologo. A 40 anni dall'uscita del primo capitolo, Sky propone la visione dei quattro film che compongono la saga interpretata da Harrison Ford, diretta da Steven Spielberg e ideata da George Lucas.

Harrison Ford e Karen Allen in una scena de I predatori dell'arca perduta

È il 1981 quando il pubblico cinematografico fa conoscenza con il professore di archeologia Henry "Indiana" Jones nel film I predatori dell'arca perduta. Siamo nel 1936 quando Indiana, insieme alla sua vecchia fiamma Marion (Karen Allen) e all'amico Sallah, parte alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza contenente le Tavole di Mosè, un tesoro inestimabile che fa gola anche ai nazisti.

Dopo il successo del primo capitolo, nel 1984 arriva in sala Indiana Jones e il tempio maledetto, premiato con l'Oscar per gli effetti speciali. Le vicende di Indiana Jones, in questa seconda avventura, iniziano un anno prima rispetto al precedente film e vedono lo spericolato archeologo partire per l'India sulle tracce di una pietra miracolosa, insieme alla cantante Willie Scott (Kate Capshaw) e al suo aiutate, il piccolo Short.

Harrison Ford e Sean Connery in una scena di indiana Jones e l'ultima crociata

Nel 1989 esce il terzo capitolo Indiana Jones e l'ultima crociata, Oscar per i migliori effetti speciali sonori, che vede entrare in scena Sean Connery nel ruolo dell'archeologo Henry Jones, il padre di Indiana. L'azione si svolge nel 1938 quando Indiana, dopo aver liberato il padre misteriosamente scomparso, parte con lui alla ricerca del leggendario Santo Graal, ma sono costretti a vedersela con i nazisti.

Il pubblico ha dovuto aspettare fino al 2008 per la quarta avventura, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo che nel cast vede anche Cate Blanchett, Shia LaBeouf e il ritorno di Karen Allen nei panni di Marion. Siamo negli anni 50 e Indy, pedinato dai sovietici, deve ritrovare una preziosa reliquia dai poteri soprannaturali.

Tutti i titoli sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.