Indiana Jones 5: Mads Mikkelsen entra nel cast del film con Harrison Ford

Mads Mikkelsen è entrato ufficialmente a far parte del cast di Indiana Jones 5. Il quinto episodio del celebre franchise diretto da Steven Spielberg può vantare anche la presenza di Harrison Ford nei panni di Indy e di Phoebe Waller-Bridge, la cui partecipazione alle riprese è stata ufficializzata pochi giorni fa.

Mads Mikkelsen in una scena di Casino Royale

Come riportato da Deadline, Mads Mikkelsen reciterà in Indiana Jones 5 al fianco di Harrison Ford e di Phoebe Waller-Bridge. Il quinto episodio del franchise prodotto da Lucasfilm sarà diretto da James Mangold, che ha raccolto il testimone passatogli da Steven Spielberg, che continuerà comunque a occuparsi della produzione esecutiva del progetto. Ad aggiungersi a Spielberg in qualità di produttori saranno anche Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. Infine, anche la presenza di John Williams in qualità di autore della colonna sonora impreziosirà ulteriormente il film.

La speranza è che le riprese di Indiana Jones 5 possano iniziare nel corso della prossima estate. Il progetto - di cui non si conoscono dettagli sulla trama - uscirà al cinema a partire dal 29 luglio 2022.

Indiana Jones 5 segnerà l'ingresso di Mads Mikkelsen in un nuovo franchise decisamente rivelante dopo l'ufficializzazione della sua interpretazione di Grindelwald nel Wizarding World. L'attore sta vivendo uno dei periodi migliori della sua carriera anche per merito della sua performance in Another Round, diretto da Thomas Vinterberg e nominato ai Premi Oscar per il Miglior film e la Migliore regia. Ai BAFTA il progetto ha trionfato in qualità di Miglior film straniero.