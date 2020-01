Indiana Jones: Harry Hamlin ha perso la parte per aver offeso Spielberg in un provino segreto

Harry Hamlin ha rivelato di essere stato provinato segretamente per la parte di Indiana Jones alla fine degli anni Settanta, ma ha perso la parte per aver offeso Steven Spielberg.

Harry Hamlin ha rivelato di essere stato vicino a ottenere il ruolo di Indiana Jones, ma di aver perso la parte per via di un'audizione a sorpresa in cui ha offeso Steven Spielberg.

Si tratta di un dettaglio decisamente inedito sul casting di uno dei personaggi più noti della storia del cinema. Finora sapevamp che il primo attore coinvolto nel progetto de I predatori dell'arca perduta era stato Tom Selleck che aveva anche sostenuto dei provini positivi, ma poi aveva dovuto rinunciare a malincuore perché aveva firmato un contratto in esclusiva per la serie Magnum P.I., le cui riprese andavano a sovrapporsi al film. Così era entrato in scena Harrison Ford.

Harry Hamlin ha affermato di aver incontrato Steven Spielberg nel 1978 insieme a Stephanie Zimbalist, che stava facendo il provino per Marion Ravenwood, la partner di Indiana Jones che poi sarebbe stata interpretata da Karen Allen. Secondo quanto è emerso dall'intervista rilasciata a Page Six, Spielberg avrebbe detto ai due attori che George Lucas, produttore esecutivo de I predatori dell'arca perduta, in ritardo per l'incontro, avrebbe chiesto loro di fare una torta al cioccolato nell'attesa del suo arrivo. "Ha chiuso la porta e se n'è andato e noi siamo rimasti in piedi da soli in questa cucina". Così ha raccontato Hamlin che poi ha continuato: "Ho detto, 'Stephanie, hai mai fatto una torta al cioccolato?' E lei disse: "No ...".

Indiana Jones: 10 cose che (forse) non sapete sull'archeologo più famoso del cinema

Secondo Hamlin la richiesta era in realtà un'audizione nascosta creata da Spielberg e Lucas per vedere se tra lui e la Zimbalist c'era la chimica giusta per poter impersonare Indy e Marion. Così mentre cercavano di fare una torta nella cucina dello studio di produzione, Hamlin aveva iniziato a raccontare alla Zimbalist alcune storie su Spielberg che aveva saputo dalla sua amica Amy Irving: "Stavo parlando di come Amy aveva chiacchierato con il suo gruppo di amici a Los Angeles raccontando di questo ragazzo, questo giovane regista che la stava un po' perseguitando a New York, e di come si era un po' seccata perché questo Steven Spielberg si presentava al suo camerino ogni notte con dei fiori". Ironia della sorte, Amy Irving alla fine avrebbe ceduto alla corte del regista diventando sua moglie nel 1985 dopo una relazione tra alti e bassi finita con un divorzio multimilionario nel 1989.

"Non mi è mai venuto in mente che eravamo effettivamente in audizione mentre stavamo facendo la torta" prosegue Hamlin, che poi ha recitato in Scontro di titani e nella serie tv LA Law. "Non ho ottenuto la parte, ok, non ho mai lavorato con Steven Spielberg, e ti garantisco che non lavorerò mai con Steven Spielberg, e non ho neanche mai imparato a fare una torta". Per ora né Spielberg né chi lo rappresenta legalmente ha voluto commentare vicenda.