Indiana Jones: svelati i dettagli delle nuove action figure di Hasbro Pulse

Hasbro Pulse ha presentato le nuove action figure di Indiana Jones, in arrivo dalla primavera all'autunno, che ritraggono i protagonisti della saga, ecco i dettagli.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino arriverà tra qualche mese nelle sale di tutto il mondo e i collezionisti devono prepararsi all'arrivo di una gran quantità di nuovi prodotti ispirati alle avventure dell'archeologo interpretato da Harrison Ford.

Tra le collezioni da non perdere c'è quella di Hasbro Pulse che metterà in vendita in estate delle action figure che riproducono fedelmente i protagonisti dei capitoli precedenti e i personaggi al centro degli eventi portati sul grande schermo da James Mangold.

Il quinto capitolo della saga, Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultima pellicola del franchise, sarà l'ultimo della storia e vedrà nuovamente Harrison Ford nel ruolo dell'iconico archeologo.

Diretto da James Mangold, il film ha nel suo cast anche Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters e Ethann Isidore.

Indiana Jones: 10 cose che (forse) non sapete sull'archeologo più famoso del cinema

Hasbro Pulse ha ora svelato i prodotti della linea Indiana Jones Adventure Series che saranno messi in vendita a partire dalla primavera.

La prima action figure che sarà disponibile è Indiana Jones (Temple Escape) che, al prezzo indicativo di 47,99 euro ritrae il protagonista mentre vive un'avventura alla ricerca della perduta Arca dell'Alleanza. L'action figure collezionabile per adulti ha accessori rimovibili tra cui frusta, pistola, idolo d'oro, sacchetto di sabbia e piedistallo per l'idolo. Gli appassionati e le appassionate possono mettere in mostra nella loro collezione di Indiana Jones questa action figure caratterizzata da decorazioni premium e punti di snodo su testa, braccia e gambe.

In estate sarà poi il turno di una riproduzione legata al quinto capitolo della saga.

L'action figure in scala da 15 cm della Adventure Series, a un prezzo di circa 29,99 euro, riproduce fedelmente il personaggio di Indiana Jones e presenta dettagli premium e molteplici punti di snodo. Le action figure includono delle parti Build-An- Artifact, con cui gli appassionati e le appassionate possano costruire una parte del tempio maledetto.

In estate arriveranno, a un prezzo di circa 66,99 euro, anche le action figure dei personaggi di Marcus Brody e René Belloq (Scontro finale all'Arca) dal film Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta e presentano dettagli premium e molteplici punti di snodo.

Dallo stesso film arrivano, rispettivamente a un prezzo di circa 39,99 e 29,99 euro, la riproduzione di Indiana Jones versione Cairo e dal film Indiana Jones e il Tempio Maledetto.

Bisognerà invece aspettare l'autunno per poter acquistare due ulteriori modelli. L'action figure di Helena Shaw, una delle protagoniste del film Il Quadrante del Destino, ha un prezzo di circa 29,99 euro e viene fornita con gli accessori rimovibili zaino e torcia.

Allo stesso prezzo sarà infine messa in vendita l'action figure di Short Round che riproduce fedelmente il protagonista di Indiana Jones e il Tempio Maledetto.