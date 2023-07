Independence Day: Rigenerazione, Vivica A. Fox:'Il flop a causa dell'assenza di Will Smith'

Impegnata nella promozione della nuova serie tv The Interrogation Room, la star di Kill Bill Vivica A. Fox si è soffermata sul motivo per il quale il sequel Independence Day: Rigenerazione si sarebbe rivelato un flop: l'assenza di Will Smith.

Secondo l'attrice il mancato ritorno della star di Men in Black è stato un duro colpo per il proseguo del franchise:"Non si è rivelato all'altezza del primo e sento che abbiamo perso qualcosa non riportando indietro Will Smith. Avevamo la maggior parte del cast del primo film ma ritengo che l'unico vero anello mancante per il successo del sequel sia stato l'assenza di Will Smith. Sono sincero, ero alla première e mi sono detta 'Vediamo in che modo la prenderanno i fan'. E ovviamente su Twitter si è scatenato un caos gigantesco".

Nel sequel, Independence Day: Rigenerazione, l'umanità si prepara ad un nuovo attacco alieno e le nazioni della Terra si sono unite per creare un nuovo piano di protezione globale, grazie alle tecnologie aliene. Tuttavia, un attacco successivo a quello sferrato vent'anni prima, ancora più potente, rischia di distruggere per sempre il pianeta. Si batteranno l'ex presidente Whitmore (Bill Pullman) e la figlia Patricia (Maika Monroe). Vivica A. Fox torna nel sequel nel ruolo di Jasmine Hiller.