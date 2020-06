Le incongruenze nei film più famosi: ecco quali danno più fastidio

Piccole incongruenze o veri e propri buchi nella trama: in alcuni film non riescono proprio a passare inosservati e danno davvero fastidio agli spettatori. Ecco alcune incoerenze che più spopolano tra il pubblico e lo fa impazzire, stando almeno ad una discussione nata sui social nei giorni scorsi.

Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma

Johnny Depp nel film Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

Nel secondo film dei Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma, Calypso menziona di essere stata lei a dare a Jack Sparrow la bussola speciale, ma poi, nel quinto film, si vede che il pirata la riceve dal suo Capitano. Qual è la verità?

Monsters University

Monsters University: il peloso amico Sulley alle prese con la colla in una scena del film

L'intera trama di Monsters University parla di Mike e Sully che si incontrano al college, ma nell'originale Monsters Inc., Mike afferma che Sully è stato "geloso del suo bell'aspetto dalla quarta elementare". Un dettaglio così piccolo, ma che fa impazzire i fan.

Gremlins

Gremlins, una scena del film

Una delle note regole dei Gremlins è di "non bagnarli mai". Ma perché Stripe (Ciuffo Bianco) ha dovuto saltare nella piscina dell'YMCA, quando l'intero villaggio era coperto di neve? Non poteva semplicemente saltare nella neve?

Captain America: The Winter Soldier

Captain America: The Winter Soldier: Chris Evans e Samuel L. Jackson in una scena del film

Sharon Carter afferma di essere, in Captain America: The Winter Soldier, la pronipote di Peggy Carter, ma l'unico fratello di Peggy è morto in guerra e non si è mai detto che fosse sposato o che avesse figli. Anche se Sharon provenisse dalla famiglia del marito di Peggy, come mai ha avuto il cognome "Carter"?

Final Destination 3

Una sequenza di Final Destination 3

Nella visione della ragazza, una delle sue compagne di classe ha una telecamera e sta riprendendo tutti. Successivamente, la telecamera viene sbalzata dalle mani, si avvolge intorno alla pista delle montagne russe ed è così che inizia la serie di incidenti di Final Destination 3. Tuttavia, dopo la sua visione, la ragazza si agita e spinge tutti i suoi amici (inclusa quella che ha la telecamera) giù dalle montagne russe, prima che inizi la corsa. Ma se non ci sono telecamere avvolte sui binari, come fanno a deragliare le montagne russe?

Lucy

Lucy: Scarlett Johansson impugna una pistola

L'intero film si basa sul fatto "che gli umani possono usare solo il 10% del loro cervello alla volta". Questo mito è stato dimostrato che è completamente falso, poiché gli umani usano quasi sempre tutto il loro cervello per tutto il tempo, quindi in sostanza, la droga che Lucy prende per sbloccare il suo cervello, non avrebbe dovuto fare assolutamente nulla.

Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War, una foto dal set con Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo e Benedict Wong

All'inizio di Avengers: Infinity War, Bruce Banner dice "Thanos sta arrivando" al dottor Strange e lui risponde "Chi?". In Thor: Ragnarok, il dottor Strange rapisce letteralmente Loki e Thor per far loro sapere che sta monitorando possibili minacce per il pianeta. Com'è possibile, dunque, che non veda Thanos?

Mamma, ho perso l'aereo

Macaulay Culkin in una sequenza di Mamma, ho perso l'aereo

È un dettaglio così piccolo, ma che giustamente ha posto molti dubbi agli spettatori di Mamma, ho perso l'aereo: perché la mamma non ha semplicemente chiamato a casa? Kevin avrebbe risposto...

Cenerentola

La protagonista e la Matrigna in una drammatica scena del film d'animazione Cenerentola

Perché la scarpetta di vetro non è scomparsa a mezzanotte, insieme a tutti gli altri vestiti forniti dalla Fata Madrina di Cenerentola? Inoltre, se calzava alla perfezione al punto che era l'unico modo per ritrovarla, perché è caduta?

Jumanji: Benvenuti nella giungla

Jumanji - Benvenuti nella giungla: Karen Gillan, Dwayne Johnson e Jack Black in una scena del film

Nell'originale Jumanji, anche se Sarah, Judy, Peter e Allan giocano tutti insieme, quando vincono la partita, Allan e Sarah tornano indietro nel tempo ed è come se la partita non fosse mai avvenuta, quindi Judy e Peter non se ne ricordano quando nascono. Ma nel nuovo capitolo di Jumanji: Benvenuti nella giungla, i quattro ragazzi ricordano ancora la linea temporale che esisteva quando mancava Alex. Se tutto fosse tornato alla normalità, non avrebbero dovuto dimenticarlo?

Bird Box

Bird Box: un primo piano di Sandra Bullock

Gli uccelli cinguettavano sempre nella serie Netflix Bird Box quando c'era qualcuno che era posseduto, ma quando c'era Gary, gli uccelli si comportavano come se fosse normale. Perché?

Inside Out

Inside Out: una colorata immagine promozionale del film

Quando Gioia e Tristezza hanno chiesto indicazioni agli operatori del cervello, hanno inviato la memoria della gomma da masticare tripla al quartier generale. Perché non potevano semplicemente saltare in quel tubo? O almeno inviare i ricordi fondamentali per salvarsi? Gioia potrebbe ovviamente adattarsi al tubo, cosa che farà più avanti nel film di Inside Out.

Bugiardo Bugiardo

Poiché la cliente di Jim Carrey in Bugiardo Bugiardo ha mentito sulla sua età ed era minorenne al momento del suo matrimonio, alla fine, è stato rivelato che l'accordo prematrimoniale era nullo, rendendola legittima alla metà dei beni coniugali in caso di divorzio. Ma questo significa anche che il suo contratto di matrimonio è nullo, quindi non avrebbe diritto a niente.

Divergent

Nel film Divergent, come fa Tris a non riconoscere Quattro? Sono cresciuti nella stessa fazione. Hanno all'incirca la stessa età. I ​​loro padri lavorano insieme.

La Mummia

Durante il film de La Mummia, si scopre che Imhotep teme i gatti, fino a quando non si rigenera completamente. Quindi perché nessuna delle persone che riceve la maledizione, porta con sé un gatto ovunque con loro, fino a quando non hanno capito come ucciderlo?

Mamma Mia!

Amanda Seyfried in una scena del colorato musical Mamma Mia!

Sky dice che è contrario all'idea di un matrimonio, perché vuole risparmiare i suoi soldi per viaggiare e, alla fine di Mamma mia!, quando Sophie annulla tutto, è palese il suo sollievo. Ma la scena avviene quando sono già all'altare, quindi tutto deve essere stato organizzato (e pagato) a quel punto?

Guardiani della Galassia Vol. 2

Guardiani della galassia Vol.2: Star Lord in un immagine del trailer

L'antagonista si rivela essere il padre di Peter, che è letteralmente un dio e il suo corpo è un intero pianeta. Quindi, come fa a non sentire che gli hanno messo una bomba dentro di lui?