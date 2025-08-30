Incidente choc per Alfonso e Chiara del Grande Fratello: “Abbiamo visto la morte in faccia”

La coppia, in vacanza a Las Vegas era all'interno di un van che si è ribaltato forse per lo scoppio di una ruota. L'ex gieffino ha mostrato le ferite tra critiche e preoccupazioni.

Mentre il pubblico si prepara a scoprire i nuovi inquilini della versione nip del Grande Fratello, per la prima volta condotta da Simona Ventura, a tenere banco fuori dalla Casa sono ancora i protagonisti della passata edizione. E questa volta non si tratta di semplici gossip amorosi, ma di un episodio che ha fatto vivere momenti di vero terrore a due ex gieffini: Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli.

L'incidente a Las Vegas

La coppia, nata proprio sotto le telecamere del reality più seguito d'Italia, si trovava in viaggio negli Stati Uniti quando è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Las Vegas. Alfonso e Chiara erano a bordo di un van insieme ad altre persone quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato, scatenando il panico tra i passeggeri.

Il racconto di Alfonso D'Apice

A rendere pubblica la drammatica vicenda è stato proprio Alfonso, che ha documentato tutto con alcune storie su Instagram. Una scelta che gli è costata anche qualche critica, ma che ha permesso ai fan di capire la gravità del momento. Nelle clip l'ex gieffino ha mostrato sia l'interno del van ribaltato, sia le ferite riportate mentre tentava di uscire.

Alfonso e Chiara al Grande Fratello

"Sarà esplosa una ruota. Il van ha frenato e poi si è ribaltato. Ho subito controllato che Chiara stesse bene, poi mi sono rialzato e sono passato davanti a tutti per raggiungere il vetro anteriore che non si era rotto. L'ho spaccato con lo specchietto retrovisore e mi sono tagliato la mano".

"Poi ho cominciato a dare calci finché la mia gamba ha attraversato il vetro e mi sono ferito. Mi sono strappato tutta la gamba. Non abbiamo avuto fortuna durante queste vacanze. Abbiamo visto la morte con gli occhi." Chiara, invece, ha scelto la via del silenzio: nessuna dichiarazione pubblica, probabilmente ancora troppo scossa dall'accaduto.

Le rassicurazioni ai follower dei due ex gieffini

A tranquillizzare quelli che hanno chiesto informazioni sulla incolumità di Alfonso e Chiara ci ha pensato Antonio Maietta, amico del partenopeo, che ha raccontato di aver parlato con la madre dell'ex concorrente: "Ho sentito la madre di Alfonso. Sono vivi per miracolo e scossi dalla paura." Subito dopo l'incidente, D'Apice ha spiegato di essersi recato in farmacia per ricevere il vaccino antitetanico, medicare le ferite e cambiare le fasciature.