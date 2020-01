Inception, stasera su Italia 1 in seconda serata il film con Leonardo DiCaprio

Va in onda stasera su Italia 1 alle 23:20, in seconda serata, Inception, il film diretto da Christopher Nolan con protagonista Leonardo DiCaprio, vincitore di quattro premi Oscar nel 2011.

Protagonista del film è Dom Cobb, un abilissimo ladro, il migliore nella pericolosa arte dell'estrazione di segreti dal profondo del subconscio durante la fase di sonno REM, quando la mente è più vulnerabile. La rara abilità di Cobb lo ha reso una delle figure chiave dello spionaggio internazionale, ma lo ha anche costretto a diventare un fuggitivo, spingendolo a rinunciare a tutto ciò che abbia mai amato. Adesso a Cobb viene offerta una possibilità di redenzione. Un ultimo lavoro lo renderà nuovamente padrone della propria vita, Cobb e il suo team di specialisti dovranno impiantare un'idea. Se riusciranno nell'impresa, il loro diverrà il crimine perfetto, ma tutta l'esperienza accumulata non li ha preparati ad affrontare il terribile nemico che sembra prevedere ogni loro mossa. Un nemico che solo Cobb conosce.

Inception di Christopher Nolan: il successo del cinema delle idee

Accanto a Leonardo DiCaprio troviamo un cast di alto livello con nomi affermati come Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Tom Hardy, Cillian Murphy, Michael Caine e Tom Berenger.

Distribuito in America nel Luglio del 2010, Inception arrivò in Italia con notevole ritardo, gli appassionati del genere dovettero aspettare fino al 24 settembre. Candidato a ben otto premi Oscar nell'edizione del 2011 vinse quello per la miglior fotografia, il miglior sonoro, il miglior montaggio sonoro e i migliori effetti speciali.