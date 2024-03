Incastrati 2, stasera 28 marzo su Canale 5: trama e cast dell'ultima puntata della serie con Ficarra e Picone

Stasera 28 marzo su Canale 5 va in onda Incastrati 2 con Ficarra e Picone: trama e cast della serie in prima visione in chiaro.

Stasera su Canale 5 va in onda l'ultima puntata della seconda stagione di Incastrati, la serie con Salvo Ficarra e Valentino Picone trasmessa per la prima volta in chiaro dopo il passaggio su Netflix. Incastrati 2 andrà in onda questa sera giovedì 28 marzo in prima serata. Trama e cast.

Incastrati - Trama

Due amici rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la mafia.

Incastrati 2

Ritroviamo Salvo e Valentino dove li avevamo lasciati: hanno investito involontariamente Padre Santissimo e Tonino minaccia di ucciderli. I riassunti degli episodi precedenti

Episodio 4

Primosale viene scarcerato per un vizio procedurale insieme al picciotto Stoccafisso, con Padre Santissimo decide di stanare l'uomo misterioso che vorrebbe il PC di Gambino da sbloccare con dei token. Valentino riesce a fatica a deviare i sospetti della sorella e così decide di raccontare tutto ad Agata.

Episodio 5

Su indicazione di Valentino, la polizia fa irruzione nel covo di Padre Santissimo ma il boss e i suoi uomini sono già scappati. Salvo e Valentino vengono quindi messi sotto scorta. La soffiata di Valentino però è stata pilotata dai mafiosi per depistare le indagini di Agata.

Viene incastrato Crisafulli, uno dei suoi poliziotti più fidati, sul quale ricade la colpa dell'omicidio Gambino ma si scopre che il personaggio misterioso che vuole il PC di Gambino è il vicequestore Lo Russo, il vero assassino di Gambino.

Dopo aver interrogato Crisafulli, Agata capisce che il poliziotto è innocente e chiama il procuratore Nicolosi il quale fa arrestare Lo Russo. Poco dopo Agata viene sequestrata da Primosale.

Incastrati: Picone con Anna Favella in una scena della serie

Episodio 6

Lo Russo racconta di aver ricattato Gambino e di averlo ucciso quando stava per diventare collaboratore di giustizia, dato che lo aveva visto in faccia. Agata è ora nelle mani di Padre Santissimo che in cambio della sua liberazione chiede al procuratore Nicolosi di avere i token necessari a sbloccare i conti sul PC di Gambino.

Il procuratore Nicolosi inserisce dei localizzatori GPS nei token e così Primosale, dopo averli fatti recuperare nel luogo indicato, viene individuato e arrestato insieme ai suoi picciotti e al capo dei messicani.

Seguendo il dottor Tantillo, la polizia trova poi la chiesa dove sono tenuti nascosti gli ostaggi: Padre Santissimo e Cosa inutile, poi redentosi, subito tentano la fuga nei sotterranei ma vengono bloccati da Salvo prima di essere arrestati.

Cast

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Leo Gullotta: procuratore Nicolosi

Marianna Di Martino: Agata

Anna Favella: Ester

Marianna di Martino: Agata Scalia

Tony Sperandeo: Tonino 'Cosa inutile' Macaluso

Maurizio Marchetti: Padre Santissimo Martorana

Domenico Centamore: don Lorenzo Primosale

Sergio Friscia: Sergione

Mary Cipolla: Signora Antonietta

Recensione e trailer

