Stasera su Canale 5 Incastrati 2 con Ficarra e Picone: trama e cast delle puntate del 26 marzo

Stasera 26 marzo va in onda Incastrati 2 con Ficarra e Picone: trama e cast della serie in prima visione in chiaro.

Stasera su Canale 5 va in onda la prima delle due serate dedicate alla seconda stagione di Incastrati, la serie con Salvo Ficarra e Valentino Picone trasmessa per la prima volta in chiaro dopo il passaggio su Netflix. Incastrati 2 andrà in onda questa sera, 26 marzo e giovedì 28 marzo in prima serata. Trama e cast.

Incastrati

Due amici rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la mafia.

Incastrati 2 - Episodio 1

Salvo e Valentino col loro furgone investono un uomo per strada che scoprono essere Padre Santissimo, subito dopo giunge anche Cosa inutile che punta una pistola contro di loro e li sequestra. Salvo viene costretto a cercare il dottor Tantillo che deve visitare Padre Santissimo.

Incastrati 2: Ficarra e Picone in una scena

Episodio 2

I muratori che la polizia aveva interrogato per l'omicidio Gambino, vengono trovati morti nello stesso appartamento. Padre Santissimo vuole che Salvo e Valentino scoprano la verità anche su questi ultimi omicidi e fa sequestrare la madre di Valentino per mettere pressione.

I due tecnici tornano quindi in libertà e vengono ospitati per cena a casa di Agata che sta indagando sul caso.

Cast

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Leo Gullotta: procuratore Nicolosi

Marianna Di Martino: Agata

Anna Favella: Ester

Tony Sperandeo: Tonino 'Cosa inutile' Macaluso

Maurizio Marchetti: Padre Santissimo Martorana

Domenico Centamore: don Lorenzo Primosale

Sergio Friscia: Sergione

Mary Cipolla: Signora Antonietta

Recensione e trailer

La nostra recensione di Incastrati 2.