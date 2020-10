In Wonder: il documentario su Shawn Mendes in arrivo su Netflix

Shawn Mendes è il protagonista del documentario In Wonder e Netflix ha ora annunciato la distribuzione del progetto in streaming.

La vita e la carriera di Shawn Mendes saranno raccontate nel documentario In Wonder, in arrivo su Netflix dal 23 novembre, pochi giorni prima del debutto del lancio del suo nuovo album previsto per il 4 dicembre.

Il progetto può contare sulla regia dell'esperto Grant Singer, da tempo attivo in campo musicale.

Le riprese di In Wonder si sono svolte negli ultimi anni e dovrebbe proporre ai fan anche delle immagini esclusive girate durante il tour mondiale di Shawn Mendes che nel 2019 ha fatto tappa in America, Europa, Asia e Australia.

Il cantante fa inoltre parte del team di produttori del documentario e, tramite la sua fondazione, ha annunciato che dalla prossima edizione del Toronto Film Festival verrà assegnato un premio a un giovane regista o un filmmaker emergente autore di un'opera dedicata alle tematiche attuali e importanti per i ragazzi, facendo conoscere iniziative e cause da sostenere e dando voce alle nuove generazioni.