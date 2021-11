Camila Cabello e Shawn Mendes: la storia d'amore e la fine della relazione

Camila Cabello e Shawn Mendes hanno appena messo fine alla loro relazione durata per più di due anni, sebbene si conoscessero e fosse molto amici già dal 2014. Ripercorriamo la storia d'amore, con tanto di dichiarazioni dei diretti interessati, fino ad arrivare alla fine della loro relazione.

La scintilla tra i due è scoccata nel 2019, in tutta probabilità anche per merito della canzone "Senorita" che li ha uniti professionalmente. Nell'estate dello stesso anno, Camila ha messo fine alla sua relazione con Matthew Hussey e da quel momento sono iniziate ad apparire le prime foto dei due: la conferma ufficiale della relazione è arrivata a fine settembre.

A proposito dell'inizio della loro relazione Mendes ha dichiarato: "Penso che stavo insistendo da molto tempo su cosa provavo per lei, a un certo punto mi trovavo in Canada ed ero a cena con due miei amici, quando mi è arrivato un suo messaggio che diceva: 'Okay, va bene. Mi piaci. Okay, qui c'è qualcosa'. Ce l'ho ancora. Ho screenshottato il messaggio. Quando l'ho ricevuto mi sono detto: 'Finalmente ha ceduto'. È stato fantastico".

"Lei è molto paziente con me, specialmente quando sono stressato. Mi manda messaggi. E quando sono irritabile e mordo, lei mi dice: 'Va bene, ti amo. Non importa cosa succeda, io ti amo'. Questa è vera forza, pazienza e amore. È fantastico, è come in un film", Ha concluso, all'epoca, il cantante canadese.

Per più di due anni i due musicisti si sono amati e hanno dimostrato di essere innamorati e pronti a sostenersi l'un l'altro attraverso la loro vita privata e le rispettive pagine social. Lo scorso 28 Novembre, in occasione del Ringraziamento, Camila ha condiviso su Instagram uno scatto della coppia, confessando nella didascalia, di essere entusiasta di aver Shawn al suo fianco e di aver "imparato molto sull'amore" dalla loro relazione.

Il 18 Novembre 2021 la coppia ha annunciano la fine della relazione con un messaggio congiunto pubblicato sulle loro rispettive Instagram Stories: "Hey ragazzi, abbiamo deciso di finire la nostra romantica relazione, ma l'amore che abbiamo l'un l'altro come esseri umani è più forte che mai. Abbiamo iniziato la nostra relazione come amici e continueremo ad essere amici. Apprezziamo il vostro supporto dall'inizio e continueremo a farlo. Camila e Shawn."