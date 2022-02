Shawn Mendes darà voce al protagonista del film Lyle, Lyle Crocodile

La star della musica Shawn Mendes è stato scelto per dare voce al personaggio protagonista del film Lyle, Lyle, Crocodile, il progetto targato Sony tratto dai popolari romanzi per bambini scritti da Bernard Waber.

Shawn Mendes, nominato più volte ai premi Grammy e il cui album Wonder ha debuttato al primo posto della classifica di Billboard, lavorerà per la prima volta a un film grazie a Lyle, Lyle, Crocodile.

Il film diretto da Will Speck e Josh Gordon. Nel cast ci saranno anche Javier Bardem, Constance Wu e Winslow Fegley.

L'adattamento della storia potrà inoltre contare sulle canzoni e sulle musiche originali composte da Benj Pasek e Justin Paul, già autori di musical di successo come Dear Evan Hansen e vincitori dell'Oscar grazie al lavoro compiuto con La La Land.

La sceneggiatura sarà firmata da Will Davies e sul grande schermo si assisterà alla storia di Lyle, un coccodrillo che vive a New York e aiuta la famiglia Primm occupandosi delle faccende quotidiane, oltre a divertirsi giocando con i figli dei vicini. Lyle è felice fino a quando un vicino insiste sul fatto che dovrebbe essere rinchiuso in uno zoo. Mr. Grumps e il suo gatto Loretta, infatti, non amano i coccodrilli e tutti i tentativi di conquistarne l'amicizia sembrano fallire. Ci vorrà tutto il fascino e il coraggio di Lyle per rivelare l'eroe e l'amico che si nasconde dietro il grande sorriso da coccodrillo.