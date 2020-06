In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon, ecco dove vederlo in digitale da oggi

Shia LaBeouf e Dakota Johnson sono i protagonisti di In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon, disponibile in digitale da oggi: ecco dove!

Officine UBU è lieta di annunciare che In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon, il film rivelazione negli Stati Uniti diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz e che vede protagonisti l'emergente Zack Gottsagen e le star hollywoodiane Shia LaBeouf e Dakota Johnson, sarà disponibile a partire da oggi in prima visione on demand sulle principali piattaforme digitali streaming e approfitta dell'annuncio per rilasciare il trailer italiano del film.

In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon ha fatto parlare molto di sé fin dalla première allo scorso South by Southwest (Texas), dove il passaparola generato dalla calorosa accoglienza ricevuta da parte di pubblico e critica gli ha permesso di raggiungere oltre 20 milioni di dollari al box office, diventando il maggiore incasso di un film indipendente nel 2019 negli Stati Uniti. É un'originale storia di amicizia on the road raccontata con leggerezza, umorismo e sensibilità, che saprà conquistare il cuore degli spettatori grazie anche alla straordinaria interpretazione di Zack Gottsagen.

Locandina di In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon

Grazie a Officine UBU, il film arricchirà numerosi cataloghi online, in particolare anche quello della nuova piattaforma digitale #iorestoinSALA, fortemente voluta e gestita dagli esercenti cinematografici colpiti dalla fase emergenziale che ha imposto la chiusura delle sale. #iorestoinSALA è la nuova iniziativa digitale nata dalla volontà comune di un gruppo di Esercenti cinematografici che gestiscono circa 70 strutture per un totale di circa 170 schermi e che - in attesa di poter tornare a riempire fisicamente le sale, hanno deciso di creare una soluzione on-line per soddisfare le necessità dei propri spettatori. La visione online verrà garantita dalla piattaforma nazionale Mymovies del gruppo GEDI, che raccoglierà i film nelle categorie "current o catalogo". La visione web sarà affiancata da una serie di attività collaterali quali presentazioni, dibattiti e promozioni.

Officine Ubu: The Peanut Butter Falcon, la perla indie con Shia LaBoeuf e Dakota Johnson

Zak (Zack Gottsagen), un giovane ragazzo con la sindrome di Down, scappa dalla casa di cura dove vive per inseguire il sogno di allenarsi con il suo eroe e diventare un wrestler professionista. In un'imprevista svolta del destino, la strada di Zak s'incrocia con quella di Tyler (Shia LaBeouf), un burbero fuorilegge in fuga. Tra i due nascerà un'amicizia così forte da riuscire persino a convincere Eleanor (Dakota Johnson), amorevole ma determinata tutrice di Zak, a unirsi al loro viaggio verso la Florida. Un'avventura moderna in stile Mark Twain per sognare senza limiti.