In viaggio verso un sogno, la recensione: l’America on the road, cercando se stessi

La recensione di In viaggio verso un sogno, con Shia LaBeouf e Dakota Johnson: un racconto di formazione on the road attraverso l'America rurale della East Coast.

La recensione di In viaggio verso un sogno pubblicata da Indiewire sintetizza alla perfezione la formula alla base del film d'esordio della coppia di registi e sceneggiatori Tyler Nilson e Michael Schwartz: "la premessa - un giovane e simpatico appassionato di wrestling con la sindome di Down fugge dalla propria casa di cura con l'aiuto di un pescatore di granchi depresso interpretato da Shia LaBeouf - avrebbe potuto essere partorita da un programma informatico alimentato da vent'anni di script respinti dal Sundance".

Può apparire una definizione cinica, eppure aiuta a rendere l'idea dell'impostazione di In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon (e il titolo italiano di certo non aiuta) e dei limiti insiti in un soggetto del genere; per quanto, tuttavia, la pellicola di Nilson e Schwartz riesca a sottrarsi ai rischi più insidiosi e ad evitare la trappola del sentimentalismo, tanto da aver riscosso in patria un discreto riscontro da parte di critica e di pubblico.

Zak e Tyler, due moderni Huckleberry Finn

Il titolo originale del film, The Peanut Butter Falcon (il falco del burro d'arachidi), fa riferimento al "nome di battaglia" del protagonista, Zak, un ragazzo poco più che ventenne affetto dalla sindrome di Down, interpretato dall'ottimo Zack Gottsagen. Privo di una famiglia e confinato pertanto in una casa di cura per anziani nel North Carolina, Zak è appassionato di wrestling e il suo idolo è Salt Water Redneck (Thomas Haden Church), un lottatore che ha aperto una scuola per aspiranti wrestler. E tale scuola diventerà appunto la meta di Zak nel momento della sua fuga dall'ospizio, con l'indispensabile complicità dell'anziano compagno di stanza Carl (Bruce Dern, in un piccolo ruolo tipicamente alla Bruce Dern).

Quel che segue, dopo la buffa evasione dell'antefatto, è una commedia on the road che si propone come un'ideale rivisitazione sul tema de Le avventure di Huckleberry Finn, con tanto di esplicita citazione a Mark Twain. In sostanza, In viaggio verso un sogno recupera dei veri e propri archetipi della narrativa statunitense, inclusa la descrizione di una certa America rurale del Deep South, per tornare a celebrare i miti della rivalsa dell'outsider, incarnato appunto dal grintoso Zak, e della possibilità di redenzione, elemento collegato al comprimario di Zak: Tyler, giovane pescatore dal drammatico passato, a cui presta il volto un ruvido Shia LaBeouf.

Personaggi in fuga

Fra musiche popolari, con abbondanti dosi di banjo, paesaggi costieri che richiamano un'intera tradizione iconografica e una canonica commistione fra spunti ironici e toni più seri, In viaggio verso un sogno esplora dunque il legame fra Zak e Tyler, via via più solido e profondo: in parte con l'attitudine da feel-good movie alla Rain Man (ma senza scivolare in eccessi melodrammatici), in parte giocando sull'immediata alchimia fra Zack Gottsagen e Shia LaBeouf, in grado di caratterizzare efficacemente i due co-protagonisti. Uno spazio minore, giocoforza, è riservato invece alla Eleanor di Dakota Johnson, una delle addette della casa di cura, impegnata a seguire le tracce di Zak e destinata ad unirsi alla coppia di 'fuggiaschi' nel terzo atto del film. Ma se il personaggio di Eleanor, a dispetto di uno sviluppo più limitato, è reso comunque in maniera convincente dall'interpretazione della Johnson, nella parte finale il percorso costruito dai due registi diventa decisamente prevedibile e, proprio a causa di certi cliché narrativi, ancora più forzato.

