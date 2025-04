In viaggio con Barbero, stasera su La7 lo special in vista del 1° maggio su lavoro e schiavitù

Appuntamento speciale con Alessandro Barbero questa sera, mercoledì 30 aprile, su La 7. Alla vigilia della Festa dei Lavoratori infatti, la rete di Urbano Cairo trasmetterà una puntata ad hoc del programma In viaggio con Barbero, intitolata Lavoro e schiavitù.

A partire dalle 21.15 il professore si occuperà di una delle lotte sociali più importanti del nostro secolo: quella dei diritti per i lavoratori.

La tragedia di Ribolla

Una lezione che partirà dalla storia di Ribolla, in provincia di Grosseto. La cittadina toscana non è stata scelta a caso, dato che è uno dei simboli dell'industria mineraria italiana; è proprio qui infatti che nel 1954 morirono 43 minatori in un pozzo di lignite, in un'esplosione a 260 metri di profondità. Fu la più grave tragedia mineraria italiana del secondo dopoguerra; il processo contro i dirigenti della società si svolse a Verona, per impedire che l'opinione pubblica locale ne condizionasse l'esito. Il processo si concluse con l'assoluzione di tutti gli imputati, ma fu chiaro che non si fece tutto il possibile per garantire maggiori misure di sicurezza. Dopo la tragedia di Ribolla, lo scrittore Luciano Bianciardi scrisse I minatori della Maremma insieme a Carlo Cassola.

Lavoro e schiavitù: dal mondo antico fino a oggi

Per questo motivo, Ribolla è anche uno dei luoghi dove Barbero ha tenuto una delle sue famose lezioni spettacolo. La puntata si aprirà con il viaggio in treno di Alessandro Barbero e di Davide Savelli per raggiungerla, durante il quale i due si intratterranno in un dialogo che mescola conoscenza storica e ricordi personali.

Poi, nella seconda parte della puntata, l'approfondimento entrerà nel vivo. Si parlerà del legame tra lavoro e schiavitù nei secoli: dal mondo antico sino alle Americhe dopo la scoperta del nuovo continente, l'economia si è retta per secoli sullo sfruttamento delle persone. Solo in tempi recenti i lavoratori hanno conquistato i diritti, ma come dimostrano le cronache dei giorni nostri, il percorso è ancora molto lungo.