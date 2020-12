In The Earth: il teaser trailer dell'horror diretto da Ben Wheatley

Un teaser trailer enigmatico e ricco di atmosfera per In The Earth, horror pandemico girato da Ben Wheatley in soli 15 giorni.

Svelato il suggestivo teaser trailer di In the Earth, misterioso horror diretto dal regista inglese Ben Wheatley che verrà presentato in anteprima al Sundance Film Festival, dal 28 gennaio al 3 febbraio.

Al centro della trama di In The Earth c'è un disastroso virus e la ricerca di una cura. Uno scienziato e il responsabile di un parco si avventurano in una foresta per un giro di routine. Durante la notte il loro viaggio si rivelerà un'esperienza terrificante man mano che i due si immergono nell'oscurità e la foresta intorno a loro prende vita.

I protagonisti del film diretto da Ben Wheatley saranno Joel Fry (Yesterday), Ellora Torchia, Hayley Squires e Reece Shearsmith.

In the Earth segna un ritorno alle origini per Ben Wheatley, che ha girato il film in soli 15 giorni in piena emergenza sanitaria nella massima segretezza.

L'ultima fatica di Ben Wheatley, il thriller reboot Rebecca, è disponibile su Netflix.