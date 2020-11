In The Earth: concluse le riprese dell'horror diretto da Ben Wheatley

Ben Wheatley, recentemente regista del film Rebecca, ha completato le riprese del film horror In The Earth, in arrivo nel 2021 nelle sale.

Il regista Ben Wheatley ha concluso ufficialmente le riprese di In The Earth, un film horror che lo ha visto impegnato dietro la macchina da presa dopo Rebecca, il progetto che ha debuttato pochi giorni fa su Netflix. Il progetto debutterà nelle sale americane nel 2021 e le prime sequenze sono state presentate ufficialmente all'American Film Market.

Al centro della trama di In The Earth c'è un disastroso virus e la ricerca di una cura. Uno scienziato e il responsabile di un parco si avventurano in una foresta per un giro di routine. Durante la notte il loro viaggio diventa però terrificante e i due si immergono nel cuore dell'oscurità, mentre la foresta intorno a loro prende vita.

I protagonisti del film diretto da Ben Wheatley saranno Joel Fry (Yesterday), Ellora Torchia (Midsommar), Hayley Squires (I, Daniel Blake), e Reece Shearsmith.

Rebecca, la recensione: un po' thriller, un po' soap, su Netflix il remake del capolavoro di Hitchcock

La nuova versione di Rebecca, il progetto più recente del filmmaker, ha come protagonisti Armie Hammer, Lily James, e Kristin Scott Thomas che ha ammesso di aver implorato di ottenere il ruolo di Mrs. Danvers.

Il romanzo è diventato nel 1940 un film diretto da Alfred Hitchcock, con protagonisti Laurence Olivier e Joan Fontaine.