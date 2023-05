In silenzio, su Netflix in streaming da oggi

In silenzio, la nuova serie spagnola poliziesca thriller con due dei volti più amati di Élite, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 19 maggio 2023.

In silenzio, la nuova serie spagnola poliziesca thriller con due dei volti più amati di Élite, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 19 maggio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Sergio Ciscar esce di prigione sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne. Durante tutto questo tempo non ha detto una parola né ha collaborato con la giustizia, quindi le motivazioni del crimine e le sue intenzioni restano un mistero. La giovane psichiatra Ana Dussel e il suo team hanno l'incarico di determinare il potenziale pericolo che Sergio rappresenta per la società, osservandolo segretamente giorno e notte come se fosse un animale.

In silenzio: una scena della serie TV

In silenzio vede come protagonista assoluto Arón Piper, l'Ander di Élite che ha lasciato la serie alla fine della quarta stagione. Insieme a lui anche Manu Rios, Patrick di Élite, che sembra aver abbandonato lo show Netflix col finale della sesta stagione; tra i suoi lavori più recenti c'è il corto di Pedro Almodovar Strange way of life con Pedro Pascal ed Ethan Hawke. Nel cast principale anche Almudena Amor, Viti Suárez, Aitor Luna, Cristina Kovani, Ramiro Blas, Aria Bedmar, Mikel Losada e Miguel Garcés.