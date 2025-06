In&Out - Niente di serio stasera su TV8: Claudia Pandolfi e Frank Matano ospiti della seconda puntata

Torna stasera, lunedì 23 giugno alle 21.30 su TV8 e Sky (in streaming anche su NOW), l'irriverente In&Out - Niente di serio, lo show comico firmato da Stand by Me che mescola satira, sketch teatrali, musica e stand-up comedy in un esperimento inedito per la tv generalista. Dopo il buon debutto della prima puntata, il secondo episodio ha tutte le carte in regola per regalare nuove sorprese e momenti fuori dagli schemi, anche grazie a due super ospiti d'eccezione.

Claudia Pandolfi contro i complimenti (e la pelle sensibile)

Claudia Pandolfi

Ospite speciale di questo appuntamento è Claudia Pandolfi, coinvolta in un esilarante siparietto insieme a Francesco De Carlo e Martina Catuzzi: un gioco comico sul tema dell'allergia... ai complimenti! Una (auto)ironia sofisticata che dimostra, ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, la versatilità dell'attrice nel muoversi tra dramma e commedia.

Frank Matano e Batman: un enigma senza via d'uscita

Frank Matano

Non poteva mancare anche Frank Matano, protagonista di uno sketch paradossale nel quale veste i panni di un enigmista armato che minaccia un ostaggio. A salvarlo, forse, solo le risposte di uno smarrito Stefano Rapone alias Batman. Ma, come spesso accade nel mondo di In&Out - Niente di serio, non sempre il finale è rassicurante.

Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario: la coppia che scoppia

Valerio Lundini

Valerio Lundini torna invece a impersonare Noel Gallagher alle prese con i capricci dell'ufficio stampa degli Oasis, mentre Edoardo Ferrario immagina un moderno Tolstoj intento a promuovere Guerra e Pace tra podcast e social. Satira culturale e nonsense si intrecciano con ritmo perfetto in due dei comici più irriverenti del panorama italiano.

Rapone, Giraud, Tinti: il cast fisso di In&Out è una garanzia

Completano la serata Michela Giraud nelle vesti di una Tiktoker americana in gita a Roma, Stefano Rapone che analizza con lavagna alla mano le differenze tra cabaret e stand-up, e Daniele Tinti tassista tentato ma non vinto (almeno fino al pianerottolo).

In&Out - Niente di serio rilancia così la prima serata di TV8: con intelligenza, ironia e talento, portandoci in modo nuovo alla scoperta della comicità nostrana.