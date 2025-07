In&Out – Niente di serio: Elio guest star della penultima puntata stasera su TV8

La comicità graffiante e fuori dagli schemi di In&Out - Niente di serio torna questa sera, lunedì 14 luglio, alle 21.30 su TV8 (in simulcast su Sky e in streaming su NOW), con una guest star d'eccezione: Elio, voce e genio creativo di Elio e Le Storie Tese. Una garanzia, quando si parla di risate. Ma cos'altro succederà nella penultima puntata?

Elio e le opinioni impopolari: sfida a colpi di paradossi

Elio e le storie tese

Nel quinto e penultimo episodio del varietà targato Stand by Me in onda in chiaro su TV8, Elio (alias Stefano Belisari) entra nel vivo del gioco più surreale di In&Out: la sfida sulle opinioni impopolari guidata da Saverio Raimondo. A dargli manforte - o filo da torcere - ci saranno Michela Giraud, Martina Catuzzi e Stefano Rapone, con provocazioni ironiche e scomode verità.

Cimeli improbabili e aste sempre più assurde

Torna anche Cimeli di famiglia con una nuova puntata in cui Edoardo Ferrario accoglie Giuseppe, concorrente sardo armato di posacenere vintage. Ma l'oggetto non convince tutti e l'asta si sgonfia. Va meglio invece a Michela Giraud che, nella rubrica IN&Art, porta all'asta molto più di un oggetto: un collega del cast. Non un souvenir, quindi, ma un essere umano. E sì, c'è chi rilancia.

In&Out - Niente di serio, satira pungente in prima serata

Tra gli highlight della puntata non possono mancare i monologhi inediti di Daniele Tinti sulla donazione degli organi e di Martina Catuzzi contro il body shaming, oltre al racconto tragicomico di Monir Ghassem sui suoi primi 30 anni. Stefano Rapone ripercorre poi le sue disavventure d'amore con un video che fa quasi piangere (dalle risate). Chiude l'immancabile Valerio Lundini con la sua band I Vazzaniki per l'interludio musicale di puntata.

Francesco De Carlo in versione guida turistica

Fuori dallo studio, infine, Francesco De Carlo si trasforma nel conduttore di una nuova puntata di Welcome to Italy, in cui tenta di spiegare agli stranieri perché gli italiani sembrano sempre litigare quando parlano. Ci riuscirà? Rientrato in teatro, però, si esibirà anche in una performance canora con la band di Sebastiano Forte e Federico Leo.

Verso il gran finale: cosa ci aspetta nell'ultima puntata di In&Out?

In&Out - Niente di serio si avvicina sempre di più all'episodio conclusivo della prossima settimana e dalle premesse l'intenzione è di chiudere col botto. Dopo una stagione che ha stupito tutti, fatta di satira, sketch geniali e momenti nonsense, l'attesa per la sesta puntata è più alta che mai.