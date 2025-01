In altre parole su La7: Toni Servillo e Barbara Chichiarelli ospiti di stasera 11 gennaio

Il programma di Massimo Gramellini anche questa sera accoglierà nel suo studio personaggi dell'attualità, dello spettacolo e della cultura per raccontare i fatti e le storie della settimana.

Questa sera, 11 gennaio, torna su La7 il rototalk In Altre Parole, condotto da Massimo Gramellini. Come di consueto, il programma aprirà le porte ai fatti e alle storie della settimana, ospitando volti noti dell'attualità e dello spettacolo, con la presenza fissa del maestro delle parole Roberto Vecchioni e le sue suggestive lezioni alla lavagna.

Gli ospiti e i temi dell'11 gennaio

L'appuntamento si aprirà con un dialogo tra Massimo Gramellini, Roberto Vecchioni e il magistrato e saggista Nicola Gratteri, che presenterà il libro "Una cosa sola. Come le mafie si sono integrate al potere", scritto insieme ad Antonio Nicaso. Questo saggio "ci riporta nel cuore oscuro della criminalità organizzata, svelandone i legami nascosti con i mercati finanziari e la politica e dimostrando come essi siano ormai diventati, di fatto, 'una cosa sola'".

Carlotta Vagnoli, attivista e scrittrice, e Barbara Chichiarelli, interprete dell'amante di Mussolini nella serie M. Il figlio del secolo, commenteranno i principali temi di attualità. La serie ha esordito ieri sera su Sky con la messa in onda delle prime due puntate. Qui trovate la nostra intervista al protagonista Luca Marinelli, che interpreta Benito Mussolini, e al regista Joe Wright.

Inoltre, Gramellini accoglierà Toni Servillo, protagonista del film L'abbaglio, diretto da Roberto Andò (La stranezza) e scritto dal regista e scrittore insieme a Ugo Chiti e Massimo Gaudioso. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 16 gennaio. Servillo è attualmente in tournée teatrale con lo spettacolo"Tre modi per non morire".

Non mancheranno i contributi di Giovanna Botteri e Alessandra Sardoni con il suo punto politico, che questa settimana si concentrerà sul ruolo del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dalla visita a Mar-a-Lago alla conferenza stampa di fine anno, fino alla liberazione di Cecilia Sala. Saverio Raimondo porterà leggerezza con la rubrica "In Altre Parolacce".

Jacopo Veneziani condurrà il pubblico in un viaggio nell'arte, analizzando i discorsi di fine anno dei Presidenti della Repubblica italiana attraverso la loro costruzione visiva. Andrea Nuzzo, invece, esplorerà le reazioni social alle notizie della settimana con la rubrica "Parole della Rete" La puntata si concluderà con il tradizionale racconto della buonanotte di Massimo Gramellini, un momento di riflessione e chiusura poetica per gli spettatori.