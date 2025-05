In altre parole su La7: ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera 10 maggio 2025

Massimo Gramellini torna su La7 con In Altre Parole: con Roberto Vecchioni e tanti ospiti per riflettere sui fatti della settimana con cultura e ironia.

Sabato 10 maggio, alle ore 20.35 su La7, torna l'appuntamento con In Altre Parole, il programma condotto da Massimo Gramellini che ogni settimana propone uno sguardo originale sull'attualità italiana e internazionale. Con il suo stile inconfondibile, tra analisi puntuali, ospiti di prestigio e momenti di riflessione, Gramellini accompagna il pubblico nel tentativo di comprendere in profondità i fatti che segnano il nostro tempo.

Nicoletta Romanoff e Luca Marinelli tra gli ospiti di stasera

La nuova puntata si aprirà con un confronto a tre voci: insieme a Gramellini e al "maestro delle parole" Roberto Vecchioni, ci sarà il giornalista e conduttore Corrado Formigli. Un dialogo che promette scintille, dedicato ai temi più caldi della settimana e all'interpretazione dei cambiamenti sociali e politici in corso.

Il programma continuerà con un parterre di ospiti d'eccezione. Marco Politi, vaticanista e saggista, offrirà uno sguardo autorevole sul rapporto tra religione e potere. Federico Rampini e Jacopo Rampini presenteranno il loro nuovo libro, Il gioco del potere, offrendo una lettura intergenerazionale della politica e della geopolitica contemporanea.

Luca Marinelli

Spazio anche alla cultura e allo spettacolo con l'attrice Nicoletta Romanoff, che parlerà del suo esordio letterario con Come il tralcio alla vite, e con Luca Marinelli, protagonista del film Paternal leave, appena uscito nelle sale cinematografiche, la nostra recensione di Paternal Leave.

Non mancheranno gli appuntamenti fissi del programma: l'intervento sul campo della giornalista Giovanna Botteri, la rubrica satirica In Altre Parolacce a cura di Saverio Raimondo, e il percorso artistico proposto da Jacopo Veneziani, questa settimana dedicato al neo Pontefice Leone XIV. Infine, Andrea Nuzzo porterà in studio Le parole della rete, dando voce alle reazioni social più significative su una delle notizie più discusse degli ultimi giorni. In chiusura, come di consueto, ci sarà la Buonanotte di Massimo Gramellini.