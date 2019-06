IMDb TV: arriva in Europa il nuovo servizio streaming!

IMDb, il sito numero 1 al mondo dedicato ai film, alla TV e alle celebrity annuncia oggi che IMDb TV, canale streaming gratuito precedentemente conosciuto come IMDb Freedive, triplicherà la sua selezione di contenuti, offrendo migliaia di nuovi titoli su questo servizio supportato dalla pubblicità, nei mesi a venire. Inoltre, IMDb TV sarà disponibile in Europa più tardi quest'anno, dando la possibilità ai clienti di scegliere tra un'ampia selezione di film e show gratuitamente.

Grazie a nuovi accordi con gli studios come Warner Bros., Sony Pictures Entertainment e MGM Studios, i clienti hanno accesso a film premiati e successi del botteghino come il film nominato all'Oscar Captain Fantastic (con Viggo Mortensen) e il pluripremiato La La Land (con Emma Stone e Ryan Gosling, disponibile dall'1 Luglio), per la prima volta disponibile su un servizio streaming supportato da pubblicità.

La La Land: Emma Stone e Ryan Gosling insieme nella prima immagine del film

"Con IMDb TV, gli spettatori riscoprono la TV come dovrebbe essere - un'offerta gratuita di contenuti TV e film disponibili in ogni momento", ha dichiarato Mark Eamer, Vice President di IMDb TV. "Diamo la possibilità di avere un'esperienza di qualità con un'interfaccia che la rende facilmente fruibile. Con una quantità di titoli come mai prima in arrivo su IMDb TV e il lancio europeo siamo molto felici di mostrare ai nostri clienti ciò che IMDb ha da offrire, e tutto questo gratuitamente".

IMDb TV offre contenuti molto amati dal pubblico dei più svariati generi tra cui commedie, show per le famiglie e i bambini, storie d'amore, thriller, fantascienza, documentari, horror e altro ancora. Tra gli show più famosi disponibili si trovano: Fringe (con Joshua Jackson), Kitchen Nightmares (con Gordon Ramsay), Duck Dynasty (con Jase Robertson) e The Bachelor, oltre ai film amati dal pubblico come le pellicole nominate all'Oscar Drive (con Ryan Gosling) e Something's Gotta Give (con Diane Keaton e Jack Nicolson), Donnie Darko (con Jake Gyllenhaal), e i film premi Oscar Monster (con Charlize Theron), Jerry Maguire (con Tom Cruise), Dances with Wolves (con Kevin Costner). Una nuova ondata di contenuti sarà disponibile dall'1 Luglio tra cui il premiato Sense and Sensibility (con Emma Thompson), Draft Day (con Kevin Costner) e A Knight's Tale (con Heath Ledger).

Negli Stati Uniti, oltre a essere disponibile sul sito di IMDb e integrato sull'app di Prime Video disponibile su centinaia di device, IMDb TV è disponibile su Fire TV, la famiglia di media streaming numero 1 negli Stati Uniti e in altri paesi con più di 34 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. I clienti Fire TV negli U.S. hanno potuto usufruire di IMDb TV da quando è stata lanciata all'inizio di quest'anno ed è diventata una delle app supportate da pubblicità più scaricate su Fire TV.

"I nostri clienti Fire TV sono sempre alla ricerca di contenuti interessanti e di valore. Infatti, l'utilizzo di app supportate da pubblicità è aumentato del 300% nell'arco dell'ultimo anno", ha affermato Marc Whitten, Vice President di Fire TV. "IMDb TV porta agli spettatori alcuni dei migliori contenuti gratuitamente direttamente nei loro salotti e siamo molto entusiasti che i nostri clienti americani, ora, abbiano accesso ad ancor più show e film attraverso l'app e che presto, anche in Europa, potranno godere di questo servizio sugli schermi di casa".