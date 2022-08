Ilary Blasi si riprende la figlia Isabel e Francesco Totti corre da Noemi Bocchi

Quando Ilary Blasi si è ripresa la la figlia Isabel, Francesco Totti non ha resistito ed è corso nella notte da Noemi Bocchi. La rivelazione arriva dal settimanale Chi, il magazine ha documentato la fuga di Totti, l'arrivo a casa della sua nuova fiamma, spiegando perchè la Blasi è partita con la figlia.

Fuga d'amore, quasi adolescenziale, quella di Francesco Totti che non è riuscito a resistere ai bollenti spiriti estivi per raggiungere Noemi Bocchi. La donna, per stare vicino all'ex calciatore, ha affittato una casa a San Felice al Circeo, poco distante dalla villa di Sabaudia dove Totti è in vacanza con i figli. Francesco, ancora una volta, è stato pizzicato dai fotografi di Chi, i quali, appostati sotto casa di Noemi, lo hanno colto in fragrante.

"Esce dalla macchina a testa bassa e varca la porta d'ingresso. L'ingresso è stato registrato alle 22.30, mentre l'uscita, fino alle 2 di notte, non c'è stata", si legge sul magazine che correda l'articolo con le foto scattate sul posto. Totti è stato accompagnato da due persone che hanno fermato la macchina nello stesso posto dove l'aveva parcheggiata Noemi qualche giorno prima.

Sempre secondo il magazine, Ilary è corsa infuriata verso Sabaudia perchè, ancora una volta, l'ex marito ha fatto giocare Isabel con i figli di Noemi. Era stata proprio la minore dei figli dell'ex coppia a mettere la pulce nell'orecchio di sua madre, raccontandole che il padre le aveva fatto conoscere dei nuovi compagni di gioco, ovvero i figli di Noemi. A quel punto la conduttrice si è affidata ad un investigatore privato scoprendo il tradimento del marito.

Secondo il settimanale: "Questa mossa di Francesco Totti ha fatto traboccare il vaso nei rapporti già difficili con Ilary Blasi che si è arrabbiata" ed è ripartita con la figlia, destinazione Croazia, dove la conduttrice de l'Isola dei famosi ha raggiunto sua sorella, suo cognato ed i cugini di Isabel.