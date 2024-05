Ilary Blasi e Alvin sono i nuovi conduttori di uno storico programma estivo di Italia 1: ecco dove li vedremo

Ilary Blasi, in questa stagione, non è più alla guida dell'Isola dei Famosi ma rimane comunque presente nei palinsesti Mediaset. Secondo indiscrezioni pubblicate da FQ Magazine, condurrà Battiti Live 2024, la rassegna musicale estiva organizzata da Radio Norba. Al suo fianco ci sarà Alvin, che è stato inviato nel reality show affidato da quest'anno a Vladimir Luxuria.

Ilary Blasi e Alvin condurranno Battiti Live 2024

La notizia rilanciata dal magazine conferma le parole che Pier Silvio Berlusconi aveva detto all'inizio dell'anno: "Ilary Blasi rimane con noi e ci piace lavorare a una nuova fase di lavoro. Questa estate Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi, che ci piace e consideriamo un volto di Canale 5".

La rassegna estiva pugliese era stata condotta fino allo scorso anno da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri ed era trasmessa da Radio Norba, in diretta televisiva su Telenorba e Radionorba TV, per poi essere diffusa in differita su tutto il territorio nazionale da Italia 1.

Unica, Alfonso Signorini a Ilary Blasi "I panni sporchi si lavano in famiglia"

La kermesse cambia ora aspetto: la formula a cui ci siamo abituati dal 2017 al 2023 verrà rinnovata. Secondo quanto riportato da FQ Magazine, anche Mariasole Pollio sarà sostituita, e le interviste nel backstage saranno affidate a Rebecca Staffelli. Figlia di Valerio, inviato di Striscia la Notizia, Rebecca è stata la voce del web nell'ultima edizione del Grande Fratello, ruolo in cui non ha particolarmente brillato, anche a causa dello scarso spazio a lei dedicato da Alfonso Signorini e dagli autori del reality show."

Ilary Blasi, protagonista del documentario Unica, di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Unica, avrà al suo fianco Alvin, che di recente ha condiviso una storia su Instagram con un video in cui ballava con Ilary. Nella didascalia aveva scritto "Coming Soon"

"Una rivoluzione a 360 gradi rispetto all'edizione dell'evento andato in onda su Italia, fino alla scorsa estate con buoni risultati in termini di ascolti e share, con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri", scrive il Magazine "Non si sa ancora se il format del contenitore musicale sarà lo stesso degli anni scorsi, ma si sta pensando di inserire qualche novità per rafforzarlo".