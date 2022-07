Ilary Blasi e Francesco Totti, Alvin respinge le accuse: "Non mi nutro di facili speculazioni"

Alvin, dopo essere stato tirato in ballo per la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha deciso di rompere il silenzio attraverso un breve post pubblicato sui social. Nei giorni scorsi alcuni giornali avevano coinvolto l'inviato dell'Isola dei Famosi nel gossip più chiacchierato di quest'estate.

L'ultimo atto di Alvin all'Isola dei Famosi 2022 è stato lo spegnimento delle luci della Palapa, la cerimonia che ha messo fine a quasi cento giorni del reality che, quest'anno, ha visto trionfare l'attore Nicolas Vaporidis. Prima di salutare il pubblico, Alvin aveva voluto rivolgere un ringraziamento speciale alla sua compagna d'avventura "Ilary, aveva ragione Francesco, sei unica".

Poche parole che in questi giorni hanno spinto alcuni giornali e siti a collegare la separazione della conduttrice e dell'ex calciatore alla frase di Alvin. Ecco quindi che l'inviato del programma viene chiamato in causa, in tanti sono sicuri che sia lui l'uomo per cui Ilary ha perso la testa. In tutta questa vicenda alla Blasi sono stati attribuiti i flirt più disparati, da una parte c'è la voglia di rivalsa di chi ancora non ha digerito l'intervista di Ilary a Verissimo, dall'altra c'è la solita voglia di proteggere Totti e la sua avventura con Noemi Bocchi, documentata dalle foto pubblicate sul settimanale Chi.

Alvin, come la maggior parte delle persone vicine ad Ilary Blasi, non ha mai replicato, ora ha deciso di rompere il silenzio, stanco di essere coinvolto, l'inviato ha scritto su Instagram "Viviamo un'epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece mobilità l'uomo". Pochi giorni fa su Dagospia era apparso un indovinello abbastanza criptico, uno di quelli che non da risposte ma solo insinuazioni "Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo...".