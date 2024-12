Ilary Blasi come non l'avete mai vista nel trailer della nuova serie Netflix

Dopo il teaser di qualche settimana fa, Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Ilary, serie che arriverà il 9 gennaio solo su Netflix e che promette di far conoscere Ilary Blasi come non l'avete mai vista.

Diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia, Ilary è un viaggio nella vita di uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. A rendere la serie ancora più sorprendente, la partecipazione di guest star d'eccezione come Federica Sciarelli, Michelle Hunziker e Nicola Savino, che contribuiranno a creare momenti unici e inaspettati.

Dopo averci raccontato con Unica la sua versione sulla separazione dal marito, a un anno di distanza Ilary Blasi è pronta a farci entrare nella sua "nuova" vita. Ilary è una serie divertente, senza filtri, che trascina lo spettatore nel dietro le quinte della vita di una delle protagoniste più amate della tv italiana.

Una donna in grado di far coesistere gli aspetti più glam delle giornate sotto i riflettori a quelli più riservati e intimi; che vive ogni giorno della sua vita così come è abituata a raccontarsi: con autoironia e leggerezza. Una vita che, adesso, è di nuovo pronta a riprendere il suo cammino con la solita determinazione e simpatia, le amiche di sempre e Bastian, che per la prima volta vedremo e sentiremo raccontarsi, a partire dal giorno del loro primo incontro.

Nei suoi cinque episodi Ilary prova a portarci dentro il suo mondo, una normalissima vita eccezionale da conduttrice televisiva tra le più amate d'Italia. In ogni episodio si alternano emozioni nuove, risate e leggerezza, senza mai rinunciare però a quell'indagine nei più profondi sentimenti già cominciata in Unica, quel mondo profondo e sommerso fatto di visioni, pensieri e rivelazioni che gelosamente Ilary nasconde dietro la sua irresistibile corazza di sarcasmo ma che già abbiamo imparato a conoscere.